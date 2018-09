Au Sud-Kivu: Marie-Olive Lembe Kabilla lance la campagne gratuite de prise en charge des enfants souffrant d’hydrocéphalie et assiste les sinistrés

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Arrivée le 14 septembre 2018 à Bukavu dans le Sud-Kivu, la première dame de la Rdc, Marie-Olive Lembe Kabila s’est adressée à la population transmettant les messages de consolation du président de la Rdc, Joseph Kabila Kabange suite à l’incendie qui a causé d’énormes dégâts matériels, les plongeant à la belle étoile. L’épouse du président de la République a profité de l’occasion pour annoncer le démarrage de la campagne gratuite de prise en charge des enfants souffrant d’hydrocéphalie et spina bifida. Ensuite, l’épouse de Joseph Kabila kabange s’est rendue à l’hôpital général de référence de Bukavu pour rencontrer les patients sélectionnés pour les opérations.

Sur place en présence de l’Archevêque de Bukavu, le médecin directeur de l’hôpital, Guy Mulinganya Mulume Oderwa, dans son mot de bienvenue, a remercié le couple présidentiel pour cette initiative qui redonne de l’espoir à plusieurs familles. Le Docteur Ntalaja, neurochirurgien et Coordonnateur de ladite campagne, a présenté son équipe et a rassuré les parents des enfants porteurs des malformations de la détermination des spécialistes à soigner et à parvenir à les aider à retrouver la bonne forme. A son tour, Marie-Olive Lembe Kabange a d’abord félicité les parents pour cet amour qu’ils manifestent envers leurs enfants en assumant leur responsabilité à leur endroit. Ensuite, elle a sensibilisé les femmes à respecter les consultations prénatales et à s’adonner à une bonne alimentation pendant la grossesse pour éviter d’avoir des enfants qui peuvent porter des malformations et maladies congénitales.

C’est pour autant qu’en guise d’encouragement, elle leur a offert des pagnes super wax et une enveloppe pour une prise en charge post opératoire des bénéficiaires de la campagne. Le samedi 16 septembre dernier, l’épouse du chef de l’Etat a entamé la série d’échanges et de remises ses biens aux victimes d’incendie, notamment à Nyalukemba où 297 familles ayant perdu environ 300 maisons sont à la belle étoile. L’épouse du chef de l’Etat a apporté des matelas, couvertures, des pagnes, tee-shirts, foulards et une enveloppe de manière à les aider avec l’appui du président Kabila à se réinsérer dans la société.

Ensuite, la première dame s’est rendue dans la commune de Kadutu où elle a remis des machines à coudre, une assistante financière et des tôles aux propriétaires de l’atelier de la Confédération mondes des artisans, une Asbl de formation technique également Victime d’un incendie pour sa réhabilitation. Et ce dimanche 16 juillet 2018, les hôpitaux des hommes en uniformes ont bénéficié de l’appui de Marie-Olive Lembe Kabila. Il s’agit du Centre hospitalier Maman Olive et le Centre militaire Régional de Bukavu qui ont reçu des médicaments, des lits et couvertures pour assurer une meilleure prise en charge à leurs patients. A la commune de Kadutu, d’autres sinistrés se sont regroupés autour de la première dame pour recevoir les biens, don de l’épouse de Joseph Kabila Kabange.

Suzy Kibira Omari

