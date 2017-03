Au cours d’une soirée d’information à Kingabwa: l’ACVDP a rappelé l’historique du 8 mars aux femmes à St Kizito

L’ACVDP a organisé, vendredi dernier, avec les mamans de la paroisse St Kizito de Kingabwa, une soirée d’information sur le thème national. Pour la RDC, en effet, le thème national retenu est « 50 – 50 à l’horizon 2030, investir dans le travail décent et le plein emploi pour les femmes dans un climat de paix et d’équité ».

Un communiqué de presse de l’ACVDP daté du samedi 25 mars courant, indique qu’à cette occasion, trois orateurs ont sensibilisé plus de 120 femmes. Le président de cette structure, Crispin Kobolongo a rappelé l’historique du 8 mars. Me Rose Kamuanya a parlé du projet ‘’Participe Congo’’. Avant la clôture à 20h par le curé de cette paroisse du quartier Kingabwa, l’assistance a suivi avec intérêt la projection d’un film sur les violences sexuelles.

L’ONU-FEMME pour la poursuite de la sensibilisation

Officialisée par les Nations Unies en 1977, la « Journée internationale des Femmes » trouve son origine dans les luttes des ouvrières et suffragettes du début du XXè siècle, pour de meilleures conditions de travail et le droit de vote.

De nos jours, ces luttes des femmes ont porté des fruits dans le pays où elles ont commencé, entre autres l’amélioration des conditions de travail. Par la suite, ces luttes se sont perpétuées partout dans le monde, particulièrement en Afrique. La RDC figure parmi les pays où le taux des femmes dans les milieux professionnels reste insignifiant.

La journée du 8 mars qui offre des manifestations à travers le monde, est aussi une occasion de faire un bilan sur la situation des femmes. Traditionnellement, les groupes et associations de militantes préparent des manifestations, pour fêter les victoires et les acquis, faire entendre leurs revendications, afin d’améliorer la situation des femmes.

La Journée internationale des femmes reste aujourd’hui d’une brûlante actualité. Car tant que l’égalité entre les hommes et les femmes ne sera pas atteinte, estime l’ONU-FEMME, le besoin de la célébrer subsistera.

Lutte contre les violences sexuelles : des partenaires se mobilisent

Le processus de révision de la Stratégie nationale de lutte contre les Violences sexuelles et Basées sur le Genre SNVBG permettra à la Rdc de se doter d’une nouvelle SNVBG révisée, dans un délai raisonnable. Voilà pourquoi le Gouvernement de la République accorde de l’attention et des facilités accordées aux parties prenantes de cette stratégie. Parmi celles-ci figurent toutes les agences du système des Nations Unies pour leur précieux concours sans lequel celle-ci ne pourra se réaliser. »

En effet, les violences conjugales sont présentes dans la vie de tous les jours vies ; mais très peu seulement sont exposées sur la place publique. Souvent, des femmes se plaignent en cachette. Par conséquent, elles se résignent et cela n’est pas sans conséquences. Les conséquences des violences conjugales retombent en premier lieu sur la femme qui souffre physiquement et moralement et, ensuite, aux enfants.

