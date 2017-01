Au cours d’une brève cérémonie hier au Palais de la Nation: Joseph Kabila reçoit des lettres de créances de nouveaux ambassadeurs

Les nouveaux ambassadeurs d’Allemagne, de Grèce, d’Egypte et de Suède ont présenté, hier lundi 23 janvier au Palais de la Nation, leurs lettres de créance au Président de la République Démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange. Il s’agit de MM. Thomas Terstegen, Georges Papacostas, Youssry Mohamed Khalil et Mme Carina Maria Hakansson. Tous, nouveaux ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires, respectivement de la République Fédérale d’Allemagne, de Grèce, d’Egypte et de Suède en République Démocratique du Congo. Ils ont présenté ces lettres de créances au cours d’une brève cérémonie organisée au Palais de la Nation en présence du chef de l’Etat Joseph Kabila Kabange, du vice-Premier ministre en charge des Affaires étrangères, Léonard She Okitundu, du Directeur du cabinet du président de la République, Néhémie Mwilanya et autres.

Thomas Terstegen, nouvel ambassadeur de la République Fédérale d’Allemagne en RDC, est né le 7 août 1960 à Wesel, en Allemagne. Juriste de formation, il a fait ses débuts en diplomatie en 1989. Il a travaillé notamment en Italie, aux Etats-Unis et en Ethiopie, avant d’être affecté en 2016 en République Démocratique du Congo.

Georges Papacostas, nouvel ambassadeur de Grèce en RDC, est né à Athènes le 13 août 1965. Il est titulaire d’un diplôme de droit de l’Université d’Athènes. Il a été en poste respectivement aux ambassades de Grèce en Slovénie, en Suède, en Arménie et à la mission permanente de Grèce à l’Union européenne, à Bruxelles. Il parle grec, l’anglais et le français.

Youssry Mohamed Kalil, nouvel ambassadeur d’Egypte en RDC est né le 12 septembre 1964. Il est titulaire d’un master en droit de l’Université du Caire. Il a été en poste respectivement en Arménie, au Bahreïn, au Sénégal, en Slovénie et au Koweït. Il parle arabe, anglais et français.

Mme Carina Maria Hakansson, nouvel ambassadeur de Suède en RDC, est née le 18 mars 1970 à Malmö, en Suède. Elle est détentrice d’un diplôme en science politique et économie. Elle a été en poste notamment à Kigali, au Rwanda, à Helsinki, en Finlande et à Bruxelles.

(Bernetel Makambo)