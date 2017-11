Astuce santé: Eliminer naturellement les taches brunes de votre visage grâce à ces trois ingrédients

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

L’eau de rose : apaisant, tonifiant, antioxydant, hydratant, maintient l’équilibre du PH, cicatrisant et revitalisant.

Ingrédients : un sachet de levure de boulangerie, eau de rose tiède, quelques gouttes de jus de citron.

Comment le préparer :

(Présentée par Brendane Mboma)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.