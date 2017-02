Assombalonga et Kachunga, deux buteurs infatigables

Deux internationaux congolais dont Britoli Curtis Assombalonga et Elias Kachunga font la pluie et le beau temps au championnat de la Division 2 en Angleterre. Cette saison, Britt Assombalonga, qui évolue à Nottigham Forest, a déjà discuté 17 matches et a inscrit 9 buts. Quant à Elias Kachunga, ce milieu de terrain a eu besoin de 23 matchs avec Huddersfield pour se hisser en bonne place au classement des buteurs.

Agé de 24 ans, Assombalonga est lié à son club jusqu’en 2021. Pour sa part, Kachunga est parmi le meilleur joueur du championnat avec notamment ses trois passes décisives. 24 ans également, il est lié à Huddersfield jusqu’en 2017. Avant ce club, il a également joué au FC Ingolstadt (Allemagne), où évolue actuellement Marcel Tisserand.

(Altesse Bernetel Makambo)