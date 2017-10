Assemblée provinciale de Kinshasa: Caspa Nkituasisa remplace Roger Nsingi

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Caspa NkituasisaLukoki a été élu ce mardi 24 octobre comme nouveau président de l’Assemblée provinciale de Kinshasa, en remplacement de Roger Nsingi, le président de cette institution déchu le 5 octobre dernier par les députés provinciaux qui l’accusaient de mauvaise gestion financière. Les 42 députés provinciaux présents dans la salle ont résolu de confier la gestion de l’organe délibérant de Kinshasa à Caspa Nkituasisa. Diwampovesa Makelele et Bemol Ndembe Kasa sont les deux autres candidats qui concouraient pour le même poste, mais qui ont été obligés de désister. Soulignons que la plénière était convoquée, pour ce vote, par le vice-président de cette institution devenu pour la circonstance président intérimaire.

Né à Mbanza Ngungu dans la province du Kongo Central et détenteur d’une licence en Français et linguistique africaine, Nkituasisa Lukoki, 52 ans vise grand pour ses nouvelles responsabilités dans la capitale. Enseignant de Français, le nouveau président de l’Assemblée provinciale de Kinshasa a fini préfet des études avant de rejoindre la représentation provinciale. A l’Assemblée provinciale de Kinshasa depuis 2006, il a été simultanément Rapporteur de la commission socio Culturelle, mais aussi Rapporteur du groupe parlementaire MLC parti cher au sénateur Jean Pierre Bemba. Caspa Nkutisisa a aussi été, avant son élection, président du groupe parlementaire du même parti. Le nouveau patron de l’Assemblée de Kinshasa promet à ses collègues le paiement des arriérés dans cette institution, mais aussi mise en place d’un service médical interne.

(JMNK/RO)

