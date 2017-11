Assemblée nationale : UDPS et Alliés pour la démission de JP Kalamba de la CENI

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Dans une correspondance datée du vendredi 3 novembre 2017, adressée à Jean-Pierre Kalamba, le Groupe parlementaire UDPS et Alliés exige la démission de celui-ci du poste de Rapporteur de la CENI, Commission électorale nationale indépendante.

Se basant sur la lettre de Jean-Marie Kabund, Secrétaire général de l’Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS) et à l’Accord de la Saint-Sylvestre, les députés Albert Fabrice Puela et Léon Mubikayi, respectivement Rapporteur et Président dudit Groupe parlementaire qui signent la lettre, s’octroient ce droit.

JP Kalamba est donc appelé à tirer les conséquences qui s’imposent face à ce document dont copie transmise au Président de la Chambre basse du Parlement Aubin Minaku, à celui de la Céni Corneille Nangaa et au SG de l’UDPS Jean-Marc Kabund ; et l’avenir nous dira long.

Badi