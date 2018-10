Assemblée nationale: Le président honoraire Tshiamala conduit à sa dernière demeure

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Décédé le samedi 22 septembre dernier à Havane au Cuba, Feu l’honorable Tshiamala wa Kamwanya, président honoraire de l’Assemblée constituante et législative, Parlement de Transition (A.C.L./P.T.), a été conduit à sa dernière demeure ce dimanche 14 octobre courant au Nécropole Entre Ciel et Terre dans la commune de la N’Sele, à l’Est de la ville-province de Kinshasa. Ce, après des obsèques dignes de son rang organisées au Palais du peuple de Kinshasa dans la commune de Lingwala où l’illustre disparu a reçu ses derniers hommages.

Le président de l’Assemblée nationale Aubin Minaku Ndjalandjoko étant empêché par d’autres charges de l’Etat en dehors des frontières nationales, c’est son deuxième vice-président Rémy Massamba qui a exécuté l’oraison funèbre pour honorer la mémoire de l’illustre disparu. Cette oraison funèbre a été précédée de divers témoignages, dont celui du chef de la Maison civile du Président de la République, le pasteur Théodore Mugalu.

Et avant la levée du corps pour la Nécropole Entre Ciel et Terre qui a intervenue à midi, il y a eu la séance de dépôt des gerbes des fleurs. Notamment, des Bureaux de l’Assemblée nationale et du Sénat, des chefs des corps constitués, de la Maison civile du Chef de l’Etat, des compagnons de M’Zee Laurent Désiré Kabila, des anciens membres de l’A.C.L./P.T., des députés nationaux et sénateurs, des secrétaires généraux de l’Assemblée nationale et du Sénat, des autres personnalités et des membres de la famille ainsi que des amis et connaissances.

Et l’on a remarqué la présence de quelques autorités du pays jusqu’à l’inhumation. Notamment, L’honorable Jaynet Kabila, présidente de la Fondation M’Zee Laurent Désiré Kabila et du parti politique PRP, et le chef de la Maison civile du Président de la République, le pasteur Théodore Mugalu.

Rappelons que C’est donc le dimanche 07 octobre courant que la dépouille mortelle de ce compagnon de M’Zee Laurent Désiré Kabila était arrivée à Kinshasa pour des obsèques dignes de son rang. Et elle a été directement conduite à la morgue de l’hôpital du Cinquantenaire.

La levée du corps est intervenue ce samedi 13 octobre 2018 dans la matinée. Le président de l’Assemblée nationale Aubin Minaku Ndjalandjoko étant empêché pour d’autres charges de l’Etat, il a été représenté par son deuxième vice-président, l’honorable Rémy Massamba.

Après la mise en bière, celui-ci a procédé à une courte procession autour du cercueil de l’illustre disparu. Il a été suivi des députés nationaux, avec la présence très remarquée de l’honorable Jaynet Kabila, des sénateurs, des membres du Gouvernement, dont la ministre du Genre, Enfant et Famille, Mme Chantal Safou Lopusa (qui fut questeur de Feu président honoraire de l’A.C.L./P.T.), des ambassadeurs ainsi que du chef de la Maison civile du Chef de l’Etat, le pasteur Théodore Mugalu, ayant également rehaussé de leur présence cette cérémonie précédent la levée du corps.

Puis, c’était le tour des membres de la famille biologique (frères, sœurs, enfants) de l’illustre disparu de s’incliner devant le cercueil. Un véritable moment de consternation.

Après la morgue, la dépouille mortelle du président honoraire de l’A.C.L./P.T., l’honorable Tshiamala wa Kamwanya D.A.S, a été directement conduite au Palais du peuple où elle a été officiellement accueillie par le 2ème vice-président de l’Assemblée nationale, Rémy Massamba. Ici, après installation, le programme des obsèques prévoit le recueillement des membres de la famille, amis et connaissances de l’illustre disparu ; des témoignages par ses camarades compagnons de M’Zee Laurent Désiré Kabila, culte religieux et la veillée portuaire.

Que son âme repose en paix et que la terre de nos ancêtres lui soit douce et légère !

Lepetit Baende

