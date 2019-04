Assemblée nationale: Bientôt l’élection et l’installation du bureau définitif

Ayant épuisé les deux premières missions lui assignées pour cette session extraordinaire inaugurale, relatives à la validation des mandats des députés nationaux nouvellement élus et à l’élaboration du Règlement intérieur devant régir la Chambre basse du Parlement au cours de cette troisième législative de la troisième République, le Bureau provisoire de l’Assemblée nationale entame d’ici quelques jours seulement, sa dernière mission qui est l’organisation de l’élection et l’installation des membres du Bureau définitif. Plus rien n’empêche aujourd’hui de prendre ce dernier virage puisque, l’avis de la Cour Constitutionnelle a déjà été émis sur la conformité du Règlement intérieur à la Constitution, et le texte est retourné à l’Assemblée nationale depuis vendredi dernier. Et conformément aux textes légaux, le Bureau provisoire dispose de cinq jours, après l’Arrêt de la Cour, pour entamer ce processus électoral devant mettre en place le Bureau définitif de l’Assemblée nationale. Ce qui fait dire que d’ici vendredi, probablement, l’élection des membres du bureau provisoire pourra intervenir.

A l’issue de deux mois de dur labeur, le Bureau provisoire de l’Assemblée nationale est en phase de terminer son travail. Ce, en dépit de plusieurs de difficultés ayant émaillé cette session extraordinaire inaugurale de la troisième législature de la troisième République, et de nombreuses situations malencontreuses ayant frappé le siège du Parlement. Allusion faite aux différentes cérémonies de deuils et d’hommages aux personnalités de la République ces derniers temps.

C’est probablement cette semaine que pourra avoir lieu l’élection des membres du Bureau définitif de la Chambre basse du Parlement. Puisque la Cour constitutionnelle vient de juger conforme à la Constitution, le Règlement intérieur de l’Assemblée nationale, et il y a que 5 jours pour entamer le processus électoral devant mettre en place le Bureau définitif de l’Assemblée nationale.

Ce bureau sera composé de sept membres : le président, deux vice-présidents, un rapporteur avec son adjoint, et un questeur avec son adjoint. Selon des sources proches du Front commun pour le Congo, plateforme politique de l’ancien Président de la République Joseph Kabila ayant la majorité parlementaire, le quota du futur président de l’Assemblée revient au PPRD, entendu, Parti du peuple pour la reconstruction et le développement.

Plusieurs critères concourent à la composition de ce bureau de la Chambre basse du Parlement. L’on tient compte de l’équilibre géopolitique, de la représentativité des forces politiques, de la femme, de la jeunesse, etc. Et des noms fuitent déjà pour les prochains membres du Bureau définitif de l’Assemblée nationale.

Après leur élection, viendra leur installation par le président Bureau provisoire. C’est alors que le Bureau définitif prendra la relève de conduire l’Assemblée nationale tout au long de cette troisième législature de la troisième République, en commençant par la session ordinaire de mars 2019 qui sera directement entamée sans connaître une cérémonie d’ouverture officielle. Pour ce cas précis, le futur président du Bureau définitif n’aura que la tâche de procéder à la clôture officielle de la session le 15 juin prochain.

Entre autres tâches du Bureau définitif, citons principalement la mise en place des commissions permanentes de la Chambre basse du Parlement. Il sied d’indiquer que pour cette nouvelle législature 2019 – 2023, au lieu de sept traditionnelles commissions, il y en aura dix désormais. Puisque, parmi les innovations du nouveau Règlement intérieur, il y a trois nouvelles commissions qui se sont ajoutées.

Une session extraordinaire spéciale

Quant à la présente session extraordinaire inaugurale de la troisième législature de la troisième République, elle ne se terminera qu’à l’installation du Bureau définitif. L’on se souviendra que trois missions étaient assignées au Bureau provisoire au cours de cette session.

Premièrement la validation des mandats des députés nationaux nouvellement élus à l’issue des élections législatives nationales du 30 décembre 2018. Cette mission a été bien remplie sous la houlette de l’ancien président du bureau provisoire de l’Assemblée nationale, l’honorable Kyungu Wa-Kumwaza. 26 commissions spéciales représentants les 26 provinces du pays ont été constituées pour la vérification des pouvoirs des nouveaux élus.

Et à l’issue de leurs travaux, sur les 500 membres qui doivent composer la Chambre basse du Parlement, l’Assemblée plénière a procédé à la validation des mandats de 485 députés nationaux nouvellement élus, province par province, 15 sièges étant à pourvoir en attendant les élections législatives organisées le dimanche 31 mars dernier à Beni-territoire, Beni-ville et Butembo dans la province du Nord-Kivu et dans le territoire de Yumbi, province de Maï-Ndombe.

Ensuite, il fallait que le Bureau provisoire puisse doter la Chambre basse du Parlement d’un Règlement intérieur devant le régir au cours de cette troisième législature de la troisième République. Pour ce faire, une commission spéciale d’élaboration du Règlement intérieur composée de 78 députés nationaux en raison de trois représentants par province, a été constituée.

Laquelle a travaillé sévèrement pendant des jours, surtout qu’il y a eu plusieurs d’amendements déposés par les députés nationaux à la commission spéciale, 705 au total, qui ont retardé son adoption. L’examen du projet de Règlement intérieur a pris plusieurs séances plénières, sous la houlette de l’actuel président du Bureau provisoire, l’honorable Pierre Maloka, jusqu’à l’adoption du texte intervenue le jeudi 21 mars dernier à 21 heures.

Avant de transmettre le texte adopté à la Cour Constitutionnelle pour avis de conformité à la Constitution selon l’article 112, le Bureau provisoire a procédé aussi à son toilettage. Maintenant que la Cour s’est prononcée dans le délai constitutionnel, en déclarant ce Règlement intérieur conforme à la Constitution, le Bureau provisoire est à même d’entamer sa troisième et dernière mission, celle qui consiste à l’élection et à l’installation du Bureau définitif de l’Assemblée nationale. C’est donc ce que nous attendons au cours de cette semaine.

Lepetit Baende