AS V. Club : deux matchs, deux nuls en Afrique du Sud

*Dcmp étrille RCK

L’AS V. Club de Kinshasa, l’un des représentants de la RDC à la 21ème Ligue des Champions de la CAF, séjourne depuis une semaine, au pays de Nelson Mandela pour un stage bloqué. Elle a quitté Kinshasa dimanche 29 janvier dernier pour Johannesburg.

L’équipe chère au Général Gabriel Amisi Kumba dit « Tango Four » y a déjà livré deux rencontres amicales comme prévu.

Le mardi 28 janvier 2017, les Dauphins Noirs ont fait match nul contre Highlands Park, 3ème au classement du championnat sud-africain (1-1). Le but vert noir était l’œuvre de Mukoko Batezadio.

Samedi 4 février 2017, l’équipe de l’AS V. Club, conduite par le coach Zico Kiadivila, a encore fait match nul contre Witbank Spurs (1-1). Le but est du camerounais Yazid Atouba Emane.

Rappelons que l’AS V. Club joue au Swaziland contre Royal Léopards le samedi 11 février 2017.

Dcmp étrille RCK par 4-1

Le Daring Club Motema Pemlbe était en amical samedi au stade des Martyrs de la Pentecôte contre le Racing Club de Kinshasa. Cette dernière équipe a été surclassée par les Immaculés. Score du match, 4-1 et les buts étaient de Makusu Mundele, Kazadi Kasengu, Ricky Tulengi Sindani et le nouveau venu Vinny Bongonga, ancien d’Arc-en-ciel avec Ricky Tulengi et meilleur buteur de l’EPFKIN 2014-2015. Celui de RCK Raw Bank est l’œuvre de Mundele Ngangu dans les ultimes minutes de la partie.

(Gaby Mass)