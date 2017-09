Arts Martiaux Mixtes, Ayant participé au championnat d’Afrique en RSA: La délégation de la RDC est rentrée avec une médaille d’or

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Partie le jeudi 24 août pour arriver le 25 août en Afrique du Sud pour participer au 2ème Open intitulé championnat d’Afrique des Arts Martiaux Mixtes ‘’MMA’’ Amateur, la délégation de la RDC conduite par Me Baygon Obutobe, président de la Fédération congolaise d’arts martiaux mixtes, est rentrée triomphalement à Kinshasa, vendredi 8 septembre avec une médaille d’or dans sa gibecière. Et en prime, l’athlète Kubanza Diakiesse Eliezer a été sacré meilleur athlète de la compétition.

Pour rappel, la compétition a eu lieu du 28 août au 2 septembre en Afrique du Sud. La RDC n’a pu aligner qu’un seul athlète Kubanza Diakesse Eliezer dans la catégorie de 77.1 kgs, les quatre autres athlètes n’ont pu combattre, faute des moyens financiers. Il fallait refaire sur place en RSA des examens de l’hépatite, sida et scanner de la tête préalablement fait en RDC.

Malgré ce désagrément, Kubanza a dignement honoré le pays en arrachant la médaille d’or de sa catégorie. Il a livré trois combats notamment face à un athlète de Khuzestân, un sud-africain et un russe. Les deux premiers combats, il les a gagnés par soumission et le dernier combat par arrêt de l’arbitre au 3è round. Grâce aux performances hors du commun de cet athlète, la RDC va aligner 2 autres athlètes en l’occurrence une fille Zalia Munga Modestine de Kinshasa et un garçon Nyembo Wayumba Billy 71 kgs du Katanga, au championnat du monde prévu en Asie.

Comme chef de délégation, Me Baygon Obutobe que L’Avenir a croisé hier, est très satisfait d’avoir accompli la mission avec brio.

(Antoine Bolia)