Artiste infatigable: Lokwa Kanza prépare son 7ème album

Parti presque de rien, celui qui se révèle aujourd’hui être l’un de musiciens congolais les plus engagés dans la musique de recherche, se prépare présentement à publier son 7ème disque. Lui, c’est Pascal Lokwa Kanza, l’artiste-musicien congolais de renommée internationale.

Comme on peut le remarquer, Pascal Lokwa qui est continuellement sollicité pour des feats par d’autres sommités a déjà contribuer à la réalisation de bonus de Fally Ipupa, Jean Goubald, Mbilia Bel, cette liste n’est pas limitative. Et sachant qu’il a une lourde responsabilité à la tête de son groupe, après une longue tournée au Brésil, il s’adonne actuellement à compléter quelques phrases très éducatives avant de décider de la sortie sur le marché de son prochain opus. Pas pressé comme les autres, cet ancien sociétaire des Redoutables d’Abeti Masikini et aussi de Ray Lema, a horreur de faire du n’importe quoi. Le travail fait à la hâte, dit-il, n’est nullement son apanage.

La surprise que Lokwa Kanza réserve à ses nombreux fans maintenant est celle de ne pas dévoiler le titre phare de son 7ème disque, mais déjà il est trop avancé quant à la programmation de cette œuvre tout à fait emblématique.

Kingunza Kikim Afri/Cp

