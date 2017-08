Arrivé depuis lundi à Bruxelles: Kabund rapporte aux Occidentaux la situation de la Rdc

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Le Secrétaire général de l’Union pour la Démocratie et le Progrès Social (Udps), Jean-Marc Kabund-A-Kabund, accompagné du Sga en charge de Questions diplomatiques et politiques, Félix Tshilombo Tshisekedi, est en tournée à l’étranger. A Bruxelles où ils sont arrivés depuis lundi, les deux hauts cadres de l’Udps pensent qu’il n’est plus question de reconnaître le pouvoir en place en République Démocratique du Congo. Sur ce, ils préfèrent rendre compte à leurs bailleurs occidentaux pour étudier les stratégies à mettre en place sur l’avenir du pays, notamment celle de prendre le pouvoir par la force en cette fin d’année.

Après Bruxelles, Jean-Marc Kabund-a-Kabund et Félix Tshilombo Tshisekedi ont affirmé devant les Congolais de la Belgique qu’ils sont venus en Europe dans le cadre d’une tournée qui les conduira de nouveau en Amérique.

Cette mission a pour but de faire comprendre à l’opinion euro-américaine la dernière prise de position de l’UDPS par rapport à la situation actuelle du pays, à ce stade où ce parti du Feu Tshisekedi refuse de considérer Joseph Kabila comme Chef de l’Etat et Garant de la Nation. Un argument fallacieux qui pourra semer le chaos au pays, puisque l’Udps a tracé quelques actions de violence en vue de prendre le pouvoir par la force, en lieu et place des élections que la Commission Electorale Nationale Indépendante promet dans un climat apaisé et en toute transparence.

Malheureusement, Kabund et son Félix qui ont tourné le dos à l’Accord de la Saint Sylvestre, s’affilient à la logique de la violence d’ici décembre, avec leur politique de la désobéissance civile. Opposée à tout autre dialogue, l’UDPS n’attend que la publication du calendrier électoral par la CENI en vue de la tenue des élections crédibles et transparentes pour l’alternance démocratique. Et lors de la précédente rencontre Ceni-Rassemblement conduite par Jean-Bertrand Ewanga, le président de la Centrale électorale, Corneille Nangaa avait annoncé cette publication du calendrier électoral d’ici fin août. A cet effet, une question se pose : pourquoi Kabund veut que les choses soient faites dans la précipitation ? Pendant que tous attendent de la CENI des résultats, et ces derniers sont déjà palpables, avec plus de 30 millions des Congolais déjà enrôlés. Hélas, l’Udps ne croit toujours pas à la bonne foi du gouvernement quant à l’organisation des élections crédibles et apaisées, et surtout dans le respect de l’accord du 31 décembre.

Jean-Marc Kabund mettra aussi à profit son passage à Bruxelles pour consoler Maman Marthe Tshisekedi, née Kasalu Jibikila dont la dépouille de son cher époux traine encore à l’extérieur.

Kabund désigne Rubens Mikindo Sg ai

Dans le cadre de son absence au pays, le Secrétaire général de l’Udps, Jean-Marc Kabund a désigné M. Rubens Mikindo Muhima, comme secrétaire général adjoint du parti. « Aux fins d’assurer mon intérim, en qualité de Secrétaire général de l’Udps, durant la période de mon absence du pays », a-t-il repris dans un communiqué rendu public le 13 août.

(Bernetel Makambo)