Arrivé à Kinshasa en provenance de Johannesburg: Gebran Bassil en visite d’affermissement des relations bilatérales entre le Liban et la Rdc

C’est depuis hier dimanche 05 janvier, que la République Démocratique du Congo, par le ministère des Affaires étrangères, a l’honneur d’accueillir sur son sol, M. Gebran Bassil, ministre libanais des Affaires étrangères. L’hôte de marque de la Rdc a foulé le sol congolais en provenance de Johannesburg, en Afrique du Sud, où, il participait à la conférence sur l’énergie de la diaspora libanaise.

Cependant, il a été reçu à l’aéroport international de N’djili par le vice-ministre aux Affaires étrangères, Ives Kisombe, qui représentait Léonard She Okitundu, Vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères. A en croire, M. Halawi Abdel Amir, Directeur du Lycée Libanais de Kinshasa, l’agenda de Gebran Bassil est fourni, en ce qu’il va recevoir la communauté libanaise vivant en République Démocratique du Congo, autour d’un diner en son honneur. Et ce lundi 06 janvier, le ministre des Affaires étrangères va visiter le Lycée libanais, en face de la Clinique Ngaliema, en compagnie de M. Gaston Musemena, Ministre Congolais de l’Enseignement Primaire, Secondaire et Professionnel.

Cette visite, renchérit M. Halawi, s’inscrit dans le cadre de l’affermissement et renforcement des relations bilatérales, amicales et diplomatiques qui existent entre la République Démocratique du Congo et la République de Liban, en ce que les compatriotes libanais ont choisi la Rdc comme leur seconde patrie, ayant investis dans plusieurs domaines. Il faut dire que la communauté libanaise contribue efficacement dans le domaine de commerce, de développement, de construction et des industries.

Gebran Bassil est une figure emblématique au Liban, d’autant plus qu’il est le gendre de l’actuel Président du Liban, une haute personnalité dans la sphère politique libanaise. Choisir la République Démocratique du Congo, parmi tant d’autres nations, est une marque de considération et de grande estime des autorités libanaises à la Rdc. Il faut dire que le Liban a connu pendant plusieurs années une guerre qui a décimé et paralysé le développement de ce pays. Grâce à leur génie dans le commerce, le Liban a retrouvé sa plus belle robe d’entant. Cette expérience, le Liban et la communauté veulent le partager avec la Rdc.

Sur un autre chapitre, c’est la première rencontre entre le patron de la diplomatie congolaise, Léonard She Okitundu, depuis sa prise des fonctions officielles et celui du Liban, Gebran Bassil. Une façon pour les deux diplomates de raviver les liens d’amitié, de coopération entre la République Démocratique du Congo, et le Liban.

Soulignons que le ministre libanais des Affaires étrangères s’est dit heureux d’être au Congo pour renforcer les liens entre les deux pays et les Libanais sont considérés comme congolais et n’ont jamais eu des problèmes en Rd Congo. Il compte inviter le chef de l’Etat Joseph Kabila Kabange à visiter le Liban, dans les prochains jours et compte signer des accords dans plusieurs domaines.

A en croire Yves Kisombe qui parle de la chaleur du peuple congolais qui a une terre hospitalière et Joseph Kabila est connu pour cela. Et donc, avec cette chaleur fraternelle et humaine que j’accueille M. Gebran Bassil, ministre libanais des Affaires étrangères et des Emigrés au nom de Léonard She Okitundu.

« Son programme prévoit des rencontres officielles et nous sommes heureux et que la presse soit là compte tenu de l’importance de la communauté libanaise au Congo pour renforcer les liens dans l’intérêt de nos deux pays », indique-t-il,

(Pius Romain Rolland)