Arrangements particuliers : Les travaux se clôturent ce samedi

Cette fois c’ est peut-être la bonne! Après deux reports consécutifs, les évêques catholiques tiennent à leur dernier ultimatum. D’ après Mgr Fridolin Ambongo, vice-président de la Cenco, les parties prenantes aux négociations directes signeront ce samedi le document sur les arrangements particuliers de l’ accord de la saint sylvestre. Une signature qui marque aussi la fin de la mission de bons offices confiée aux prélats par le chef de l’ État.

« Les choses ont évolué, les avant-midi, c’était les arrangements entre Majorité et Rassemblement sur la désignation du premier ministre, c’est un arrangement entre deux familles, et la signature interviendra demain. », explique Mgr Ambongo au sortir de la plénière de ce vendredi consacrée notamment au débat sur la nomenclature du gouvernement.

Cependant, tout n’ est pas totalement réglé. Quelques divergences persistent encore sur certaines questions. Le consensus peine à se dégager autour de deux points d’ une aussi grande importance. Il s’ agit du mode de désignation du premier ministre et de ce qu’ on appelle à la majorité « Ministères de souveraineté ». Pour le premier point, la MP exigerait désormais du rassemblement, non pas 5 mais 3 noms de personnalités candidates au poste de premier ministre.

La majorité qui exclut tout partage des ministères régaliens que sont : Les affaires étrangères, la justice, l’intérieur et la défense nationale. Nous apprenons aussi que la taille du gouvernement ajustée hier pourrait être réajustée. La prochaine équipe gouvernementale pourrait passée de 53 à 57 portefeuilles, soit 4 postes de plus par rapport au nombre adopté à la plénière de jeudi. Motif, la MP estime que la taille du gouvernement, ne doit pas prendre en compte les ministères de souveraineté. Samedi au centre interdiocésain, va-t-on assister à fin des discussions ou à un énième report ? Le temps nous le dira.

Jean Pierre Kayembe