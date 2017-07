Après une tournée d’évaluation de Corneille Nangaa: Cap sur l’enrôlement au Grand Kasaï

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Avant de lancer l’opération d’enrôlement et de révision du fichier électoral dans les provinces du Kasaï et du Kasaï-Central, sans oublier dans deux territoires de la province de Lomami, Corneille Nangaa, le président de la CENI se devait lui-même de descendre sur terrain, afin de palper les réalités. Ainsi, au vu de la situation, rien n’empêche l’organisation de l’enrôlement dans cette partie du pays, victime des affres de la milice Kamwina Nsapu de triste mémoire. C’est ainsi que depuis la semaine dernière, le numéro 1 de la Centrale électorale était dans cette partie du pays, où il est annoncé un déploiement imminent des matériels en vue du lancement de la révision du fichier électoral. Et ce, après avoir obtenu des assurances sécuritaires qui ont renforcé la détermination de la CENI à envisager déjà l’évaluation des éléments rentrant en ligne de compte pour booster les préparatifs du lancement de l’opération d’identification et d’enrôlement des électeurs dans la province du Kasaï Central.

C’est dans cet objectif qu’il a co-présidé, le mercredi 26 juillet 2017, au Gouvernorat de la province du Kasaï Central à Kananga, la réunion du Comité provincial de sécurité. Et ce, avant de descendre sur terrain, afin de superviser personnellement les opérations en perspective des futurs déploiements des matériels dans l’ensemble de la province. En milieu d’après midi, apprend-t-on de la même source, c’est dans la salle de conférences du gouvernorat que le Numéro 1 de la Centrale électorale, accompagné de sa délégation, a animé un cadre de concertation avec les forces vives du Kasaï Central.

Au sortir de la réunion du Comité provincial de sécurité, le Président de la CENI a salué les assurances des autorités provinciales quant à la sécurité désormais assurée par les Forces Armées de la République Démocratique du Congo dans la majeure partie de cette province. Après cette réunion, le Président de la CENI s’est rendu dans la commune de Kananga pour y superviser une réunion technique et opérationnelle devant définir de façon concrète l’agencement des activités liées justement à la préparation du terrain en prévision de cette opération d’envergure.

Éléments passés au peigne fin avec la cartographie opérationnelle qui débouche sur les étapes identifiées se résumant en ceci : l’identification et le recrutement de près de 1.000 personnes dont un peu plus de la moitié serait, selon les vœux du Président de la CENI, des femmes; le déploiement des Kits électoraux ; le lancement de la cascade de formation des Membres des Centres d’Inscription (MCI) et la logistique. Tous ces ingrédients réunis mettent la Commission Electorale Nationale Indépendante dans les conditions à même de lui permettre d’amorcer les grandes manœuvres précédents l’enrôlement des électeurs.

Nangaa n’oublie pas Tshikapa

Soulignons que le Président de la CENI est arrivé hier jeudi 27 juillet 2017 à Tshikapa, Chef-lieu de la province du Kasaï en provenance de Kananga, dans la province du Kasaï Central. A sa descente d’avion, Corneille Nangaa a été accueilli par un Comité d’accueil composé des autorités provinciales et de la notabilité locale. Son programme prévoyait, notamment, la tenue de la réunion du Comité provincial de sécurité, l’animation du cadre de concertation avec les parties prenantes au processus électoral et l’évaluation des préparatifs en vue du lancement des opérations d’identification et d’enrôlement des électeurs dans cette partie de la République Démocratique du Congo.

Une foule immense était au rendez-vous pour saluer l’arrivée du n°1 de la Centrale électorale au Kasaï, personnalités politiques, représentants des confessions religieuses, délégués de la Société civile dans sa plus grande diversité, autorités traditionnelles et coutumières, les jeunes et agents de la CENI. Arrivée fin mission, la délégation conduite par Corneille Nangaa regagne Kinshasa ce vendredi avec une note de satisfaction.

(JMNK)