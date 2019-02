C’est vraiment le cas de le dire. Pour casser la monotonie dans laquelle certains groupes musicaux de la place sont enfouis, les artistes-musiciens les plus éveillés et, pourquoi pas les plus avisés, n’hésitent nullement de faire appel à leurs semblables dont la notoriété serait en train de claironner pour de travaux en commun.

Le cas de Grand-père Bozi-Boziana, un artiste non polémiste, ayant remarqué que la plupart des œuvres produites actuellement sont versées dans une monotonie qui devrait renvoyer tout monde aux études, vient de choisir la voie de la complémentarité. En effet, pour casser avec la monotonie ambiante qui caractérise présentement la musique congolaise, Mbenzu vient de signer un featuring intitulé « Android » avec Ferré Gola. Présentement les travaux d’enregistrement se poursuivent au studio.

Ainsi, après ses nombreuses œuvres qui, à la ronde, ont fait bouger le monde, nous citerons comme exemple des chansons comme: « La reine de Saba »; » Doukoure », « Lubwaku », » Évelyne » pour ne citer que ceux-là, sans omettre « Toute une histoire » qui est sur le marché, la démarche de Grand-père Bozi-Boziana est savamment à féliciter, surtout du moment où nous savons qu’il n’y a plus présentement des vraies structures de production et de distribution des oeuvres phonographiques comme à l’époque avec des maisons Vévé, Anitha Ngapy, N’Diaye…

Aujourd’hui, à l’heure du net, la vente ne se fait plus que sur les réseaux de téléchargements, en ce qui concerne le patron du groupe Anti-choc, il suffit seulement d’aller sur le net et cliquez sur boziboziana.officiel pour être bien servi.

Kingunza Kikim Afri/Cp

