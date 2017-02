Après son passage à Washington: Samy Badibanga de retour au pays

Après son séjour à Washington aux Etats-Unis d’Amérique à la tête d’une importante délégation congolaise répondant ainsi à l’invitation d’un groupe des Congress mans américains de confession chrétienne, le Premier ministre Samy Badibanga est revenu mardi dernier à Kinshasa. A son arrivée, la presse a voulu savoir ce qu’il a eu comme contact et pour quelle finalité ? Et de répondre : « vous savez d’abord que les Etats-Unis d’Amérique, c’est un grand pays, une grande puissance », précise-t-il, avant d’ajouter que j’étais invité au déjeuner de prière. Le déjeuner a une particularité en ce qu’il rassemble tout le gotha de la politique américaine, les Congress mans, les sénateurs, …

Depuis le président Eisenhower, tous les chefs d’Etat américains sont présents à ce déjeuner. Et de renchérir que j’ai d’ailleurs été invité par le président Donald Trump dans ses salons pour un échange qui a été très cordial. Nous avons parlé de nos pays respectifs, des élections et je lui ai présenté les salutations du Président de la République, Joseph Kabila Kabange. Tout ça, à l’en croire, s’est passé dans une bonne ambiance. Et de continuer, après moi, il y a eu le Roi de la Jordanie qui a aussi été reçu. « Donc, nous avons eu beaucoup de contacts avec tout ce gotha-là. Notamment avec le nouveau Secrétaire d’Etat américain Rex Tillerson et j’ai eu aussi à recevoir Mme Linda Thomas qui est la sous-secrétaire d’Etat américain chargée des Affaires africaines.

Samy Badibanga se dit bouleversé

Disons que le Premier ministre retourne au pays qui est en deuil, parce qu’ayant perdu un de ses pères de la démocratie. Voilà pourquoi il a dit qu’il était bouleversé. « Vous savez le lien qui m’unissait à cette grande personnalité. C’était une triste nouvelle. C’est un baobab qui a été présent dans notre milieu politique pendant toutes ces décennies passées », indique-t-il, tout en insistant sur le fait que c’est un grand personnage qui a donné sa vie pour la démocratie, pour la lutte pour un état de droit, pour la liberté. Et il a fait de très belles manières en restant constant, intègre. Il espère que cette triste nouvelle va pouvoir réconcilier tous les Congolais pour qu’on puisse défendre ce bien commun qui est le Congo.

(JMNK)