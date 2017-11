Après son installation comme Président national de l’ECC: Le Révérend Dr Bokundoa entre officiellement en fonction

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

L’Eglise du Christ au Congo (ECC), par son Comité exécutif national, a procédé dans la matinée du samedi 25 novembre 2017, lors d’un culte à la cathédrale protestant du centenaire retransmis en direct à la Rtnc, à l’installation officielle de son nouveau Président national et Représentant Légal, le Révérend Docteur André Bokundoa bo- Likabe. C’était en présence d’Aubin Minaku Ndjalandjoko, et Emmanuel Ramazani Shadary, respectivement représentants du Chef de l’Etat et du Premier ministre.

Après près de trois mois passés après son élection lors du Synode national tenu du 14 au 17 août 2017 dernier à Shaumba, ce, en présence de plusieurs personnalités tant religieuses que politiques et des différentes communautés membres de l’ECC venus de différents coins, que le Révérend Dr Bokundoa est entré officiellement dans ses fonctions.

Elu et installé pour un mandat de 6 ans, le nouveau Président national et Représentant Légal de l’ECC a accepté avec conviction devant l’église, de diriger les troupeaux de Dieu. Une si lourde tâche qui vient de commencer et qui doit s’exécuter avec beaucoup de sagesse, car gérer toute une grande Eglise présente sur toute l’étendue du territoire national avec plus de 90 communautés membres, n’est pas une mince affaire.

C’était dans un climat de sérénité que le Président national et Représentant Légal honoraire, Mgr Pierre Marini Bondo a passé le pouvoir à son prédécesseur André Bokundoa, afin que ce dernier puisse continuer l’œuvre du Seigneur. Avant l’imposition des mains par Mgr Unda et l’archevêque Marini et entouré des différents présidents provinciaux de l’ECC pour une prière de consécration, la passation du pouvoir s’est effectuée par la remise du bâton de commandement, symbole du pouvoir, au nouveau Président national de son prédécesseur en tête de l’ECC, il y a treize ans.

Cette alternance qui a été saluée par plus d’un, après cette cérémonie d’installation officielle, intervient après le report l’an passé de l’élection de celui qui devait succéder au Représentant Légal honoraire, faute d’une condition préalable à savoir la non cotisation de certaines communauté membres de l’ECC. Fini donc toute suspicion selon laquelle Marini ne voulait pas céder cette fonction de Représentant légal de l’ECC.

L’histoire nous renseigne que depuis l’existence de l’ECC, cette dernière compte successivement trois présidents nationaux et représentants légaux, à savoir le premier appelé affectueusement Papa Bokeleyale, le deuxième Mgr Pierre Marini Bodho et le troisième est le Dr André Bokundoa. Il sied de signaler que dans ce culte d’installation, les autres membres du comité exécutif national ont été également installés officiellement. Il s’agit du premier vice-président national de l’ECC et le deuxième vice-président national de l’ECC, respectivement Mgr Miamuke et Mgr Milenge qui ont été reconduits de leurs fonctions.

Déroulement de la cérémonie d’installation

Deux parties ont suffit pour installer celui qui doit désormais incarner l’unité dans la diversité à la tête de cette grande confession religieuse, le protestantisme en RDC. La première partie consacrée à la liturgie où le moment fort fut la prédication faite par le Dr Meme qui a rappelé à l’assistance d’être à l’école de Josias, dont le passage était tiré du livre de 2 Rois 22:1-13; 17-20. Avant de montrer que cette école n’est rien d’autre que l’incarnation des valeurs morales en toute personne en général et en des hautes personnalités en particulier, en vue des églises fortes et des sociétés épanouies. Car le roi Josias avait prouvé à son époque durant son règne, des valeurs morales appréciables. La bible dit au premier verset de ce passage, Josias fit ce qui est droit aux yeux de l’Eternel, et il marcha dans toute la voie de David, son père; il ne s’en détourna ni à droite ni à gauche.

Ensuite, la deuxième partie de ce culte a vécu différentes étapes dont le mot de circonstance par Mgr Unda Yemba, la lecture du procès -verbal de l’élection du président national de l’ECC par Me Émile Kayembe, la lecture de la biographie du Révérend Dr Bokundoa, le rappel des engagements, l’ imposition des mains et prière pour le président national et ses vice-présidents par Mgr Unda Yemba et l’archevêque Marini, l’acte d’installation par Mgr Unda Yemba, l’installation du nouveau président national et les vices -présidents par le président national honoraire, conseil au nouveau président national, à son épouse et à l’église par Mgr Unda et l’archevêque Marini; passation de pouvoir, les différents mot, y compris celui du nouveau président national de l’ECC ainsi que la remise des cadeaux au révérend Bokundoa, dont une jeep land-cruiser 4×4, don du président de la République, sans compter d’autre cadeaux par différentes personnalités.

(Mamie Ngondo)