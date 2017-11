Après sa sortie hier suite à un malaise: Jésus Moloko Ducapel se porte à merveille

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Premier buteur de la rencontre entre l’Association Sportive V. club et le TP Molunge de Mbandaka, jésus Moloko Ducapel a été cogné à la mâchoire durant la 2ème partie de la rencontre. Coup reçu du coude d’un des joueurs du TP Molunge.

Sa sortie a été occasionnée par les vertiges causés par le coup reçu. Mais, il y a eu plus de peur que de mal ! Jésus Moloko, ancien du FC Renaissance du Congo, sera bel et bien présent pour la prochaine rencontre que son club effectuera. Il faut noter que l’élier gauche des Dauphins Noirs a marqué le premier but pour son club à la 28ème minute.

Par ailleurs, les athlètes doivent être extrêmement prudents en ce qui concerne leur tête. Et ce, par ce que tout le système de fonctionnement du corps se trouve à la tête. Aussi, la tête reste une des parties du corps qui contient très peu de chaires. Ce qui fait qu’elle est relativement exposée aux dangers.

En somme, jésus Moloko Ducapel va beaucoup mieux tel que nous l’a confirmé le médecin physique et kiné de l’AS V. Club joint immédiatement après la rencontre par la rubrique Médecine Sportive.

(Hana Kel)