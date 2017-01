Après « Nzungu ya zoba » et « Samba olonga » Le chanteur Zicoman enregistre un nouvel opus de six chansons

Président de l’Association des musiciens congolais de Belgique, le chanteur Zicoman, le Dalaï-lama de la musique congolaise et patron de l’orchestre Afro Soukous continue à séjourner à Bruxelles. Dans la capitale belge cet artiste infatigable se retrouve au four et au moulin. D’un côté, il continue avec des productions à travers de nombreux festivals et de l’autre il se retrouve au studio pour l’enregistrement de son nouvel opus.

Ainsi, après ses nombreux albums sortis auparavant dont « Samba olonga » et « Nzungu ya zoba » qui avaient connu un succès foudroyant, il réalise un nouveau disque de six titres.

Constitué en deux équipes dont l’une est basée à Kinshasa alors que l’autre se trouve dans la capitale belge, Zicoman nous fait savoir que pour des raisons purement internes à son entreprise, les musiciens d’Afro Soukous de la capitale congolaise sont momentanément envoyés en congé technique. Ils ne reprendront du travail que très prochainement lors de l’arrivée de leur patron qui arrive à Kinshasa dans les tout prochains jours. Il arrive de ce fait avec un nouvel équipement de musique en remplacement de ce qui se trouve déjà en amortissement dans la capitale congolaise.

(Kingunza Kikim Afri)