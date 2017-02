Après les provinces de l’Ituri et du Haut Uélé: Corneille Nangaa arrive à Kisangani

Après les provinces de l’Ituri et du Haut Uélé, le Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante, Corneille Nangaa, ainsi que toute la délégation qui l’accompagne dans la grande tournée de supervision opérationnelle de proximité, entamée depuis dimanche 29 janvier 2017, viennent d’arriver à Kisangani dans la province de la Tshopo.

Avant de boucler complètement sa mission dans la province du Haut Uélé, le Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante, Corneille Nangaa s’est entretenu ce mardi 07 février 2017, dans la matinée, avec le gouverneur du Haut Uélé, le Dr Lola Kisanga. Les deux personnalités se sont entretenues durant plus d’une heure sur toutes les questions liées au processus électoral et surtout à la sécurisation des élections dans cette province où quelques poches d’insécurité sont encore signalées. Une occasion propice pour le patron des élections au pays de sensibiliser l’autorité provinciale à l’identification et à l’enrôlement massif de la population de sa province.

Pour faciliter le travail de sensibilisation et de mobilisation de la population par des autorités politico-administratives de la province du Haut Uélé, le Président de la CENI a remis un lot important des pagnes et autres matériels de sensibilisation au Gouverneur de province.

Très ému par ce geste du Président de la CENI, le Gouverneur Lola Kisanga s’est dit prêt à sensibiliser et à mobiliser sa population pour une participation totale à l’opération de révision du fichier électoral. Il promet de dépasser les estimations de la CENI qui s’élève à un million d’électeurs dans cette province. La CENI y implantera 678 centres d’inscription.

Juste après cette séance de travail, la délégation que conduit Corneille Nangaa a pris la direction de l’aéroport de Matari, cap sur la province du Bas Uélé via la province de la Tshopo. Après 55 minutes de vol, la délégation composée des députés nationaux, des membres de la Société Civile et des agents et cadres de la CENI a atterri à Kisangani, Chef-lieu de la province de la Tshopo. Ici le numéro 1 de la CENI a un seul message aux Boyomaises et aux Boyomais (habitants de la ville de Kisangani) : la mobilisation tous azimuts à l’opération d’identification et d’enrôlement des électeurs. Avant de prendre la route pour Buta, Chef-lieu de la province du Bas Uélé, la délégation a pris la direction du gouvernorat de la Tshopo, question de présenter des civilités aux autorités provinciales de la Tshopo où Corneille Nangaa est accueilli par le Vice-gouverneur Léon Dehon Basango. Ce dernier promet au nom de la population de la Tshopo de soutenir cette opération au moment venu.

