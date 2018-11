Après les émeutes, les concertations, Unikin : reprise des cours et poursuite du calendrier assurées

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

A partir du lundi 3 décembre prochain, les cours pourront reprendre normalement à l’Université de Kinshasa, après des émeutes ayant occasionné coûté la vie à quelque trois étudiants. Ces évènements, par leur intensité, ont touché à la tranquillité de la ville province de Kinshasa. Il nous revient que des professeurs de l’Unikin organiseront, demain sur le site universitaire, une assemblée générale, avec l’association de professeurs de l’université de Kinshasa, Apukin. L’occasion sera propice pour analyser des voies et moyens de débuter les enseignements. Dans cet ordre d’idée, une source affirme que le gouvernement a commencé à payer les salaires des professeurs depuis la semaine dernière. Des étudiants de l’Unikin, sont appelés à rentrer dans l’ordre et à reprendre le cours dans la tranquillité, d’enlever des barrières implantées aux environs du site universitaire, barrant les routes et de voies de communication afin de mettre aux professeurs d’accéder à l’université.

L’association de professeurs de l’unikin, appelle pour sa part, les autorités de la police d’enlever le bureau installé pendant des émeutes, pour que la paix y règne. Dès lundi prochain, l’ambiance des cours sera vivace à l’Unikin.

Nzuzi Richard

