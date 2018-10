Après l’élection présidentielle du 23 décembre, Opposition : Pas de prestation de serment parallèle en janvier

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Les élections approchent, les tensions montent ici et là. Si au niveau du Front Commun pour le Congo (FCC), son candidat a les mains croisées en attendant le consensus sur son vrai adversaire, au niveau de la coalition de l’Opposition où l’on compte sept candidats pour la seule élection présidentielle prévue en décembre 2018, les choses se compliquent davantage. A un mois du début de la campagne électorale, personne ne sait si l’unité de l’Opposition est réelle et vraie. D’un côté l’on jette le dévolu sur Tshisekedi Félix et Kamerhe Vital, de l’autre côté toujours au sein de cette même Opposition, un certain Fayulu, aussi candidat président de la République, semble être le vrai résistant. Il ne veut même pas entendre parler de ces deux sans lui. De bonnes guerres, mais pour aboutir à un consensus, ce sont des choses à éviter. Par ailleurs, l’on annonce une prochaine réunion de cette même coalition de l’Opposition en France. Ce, après avoir raté un rendez-vous que tout le monde croyait être une véritable démonstration de force. Malheureusement, avec 5.000 personnes comme l’a annoncé la Police Nationale Congolaise (PNC), les Opposants n’ont pas assuré. Pendant ledit meeting, certains Opposants comme Vital Kamerhe, se sont vus être boudés par la majorité des militants présents. Ils veulent parler des infiltrés, en réalité ce sont leurs propres militants. Ces derniers qui reconnaissent en Kamerhe, une trahison exagérée et non surprenante. Ainsi, lorsque l’on parle de cet homme comme le candidat commun favori de l’Opposition, des doutes persistent sur ce choix. Félix Tshilombo Tshisekedi, ce dernier se voit déjà éliminé avec ses nombreuses insuffisances. L’éclatement se dessine !

Ainsi face à tout ce qui précède, il convient de dire que la bataille du 23 décembre 2018 sera rude. Et quand les opposants accepteront de se battre entre eux sans présenter au candidat leur unique candidat, celui du FCC partira favori. Tout le monde le sait, aucun de sept candidats présidents de la coalition de l’Opposition n’a pu égaler la popularité de Ramazani Shadary. Il a fait le tour de quelques provinces de la RD Congo, alors Secrétaire permanent du PPRD, les images ont fait pleurer ses adversaires de l’Opposition. Il a fallu plusieurs activités comme deux rassemblements sur la place Sainte Thérèse avec l’Udps de Félix Tshilombo, et Ensemble de Moïse Katumbi, sans oublier le dernier meeting de toute l’Opposition, mais comme certains le disent : « y a pas match » jusque-là. Et au moment de la campagne électorale, les Congolais sont tous motivés à exprimer leur total soutien au probable successeur de Joseph Kabila Kabange à la tête du pays.

Cela donnera beaucoup de leçons à l’Opposition dans le futur. Mais après le vote du 23 décembre, que tout le monde rentre à la maison, afin de permettre à la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) à bien faire son travail. Lors de la publication des résultats, les Congolais ne voudront ni d’actes de violence comme en 2006 avec Jean-Pierre Bemba, ni de prestation de serment parallèle comme en 2011 à Limete avec le feu Etienne Tshisekedi. Comme Fatshi aime hériter tout de son père sauf la popularité et le charisme, les mauvais côtés de son père ne doivent pas restés dans sa tête. Même dans un match de football, les athlètes et le public sont conscients de trois résultats (victoire, défaite et nul). Mais en politique, avec le modèle de suffrage actuel en RDC, le nul n’a pas sa place. Soit tu perds, soit tu gagnes. Et l’échec ne doit pas faire appel à des actes anticonstitutionnels. C’est ce que l’Opposition doit retenir. Le Congo doit prêcher par l’exemple, étant un pays continent, se trouvant au cœur du continent africain et dont tous les occidentaux convoitent.

Bernetel Makambo

