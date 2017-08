Après la sortie de son tube « Je suis » Manda Chante peut aujourd’hui se frotter les mains

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

L’album « Je suis » que le chanteur Manda Chante, patron de l’orchestre Wenge Référence vient de balancer sur la toile depuis un certain temps est un grand coup pour cet artiste à la voix fine. Après avoir perdu du sourire, Manda Chante peut, présentement, sourire sous cap.

Ce long play vient de sortir 7 années après l’album « Seina » sortit en 2008 et où l’auteur retraçait le parcours d’une dame qui, à elle seule, entretenait 7 hommes. Sans le savoir, le mari qu’elle recherchait comme époux est passé parmi les sept cocus. Comme on devait s’y attendre, ce microsillon, se plaçant sur les autres disques écrits par Nkumu Manda Chante, était d’une qualité artistique irréprochable malheureusement il n’a pas apporté à son compositeur ce que ce dernier recherchait en termes de droit d’auteur. Ceci, par manque d’un producteur sérieux qui pouvait s’occuper de sa bonne commercialisation.

Cette fois-ci, Nkumu Manda Chante se dit enfin avoir découvert la structure qu’il recherchait depuis des lustres. Il s’agit de la maison « Avalon Image » qui vient de produire le tube intitulé « Je suis » qui se comporte déjà bien dans les bacs puisqu’enfermant des mélopées qui font penser aux différentes générations.

Aujourd’hui, après la sortie de ce disque en public, Nkumu Manda Chante « le Vieux mapata » qui prépare son prochain archivage, peut donc se frotter les mains pour avoir trouvé le bon Samaritain.

(Kingunza Kikim Afri )

