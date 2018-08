Après la publication des listes provisoires des candidats Président et Députés nationaux: Les réunions se multiplient à la CENI

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

A moins de quatre mois de la date du 23 décembre et après la réunion du Bureau de la CENI consécutive à la publication des listes provisoires des candidatures pour les élections présidentielle et législatives nationales, pas de repos pour les autorités de la CENI. Les réunions se succèdent tous les deux jours en vue d’examiner les défis opérationnels relatifs à la poursuite du calendrier électoral.

C’est dans ce cadre que ce mercredi 29 août 2018 sous la conduite du Vice-président de la CENI, une réunion opérationnelle des membres du bureau élargie au Secrétariat Exécutif National a été convoquée.

Une occasion pour Norbert Basengezi d’évoquer quelques points opérationnels notamment la question d’affichage des listes électorales, la quincaillerie électorale ainsi que l’actualisation du plan opérationnel de déploiement des matériels attendus pour bientôt dans les principaux hubs de la CENI. Au dire du rapporteur de la CENI qui a fait la restitution de cette réunion à la presse, ces plans ont été adoptés avec leurs contingences.

Plusieurs autres questions ont été également abordées, notamment celle du repérage des sites de vote et de dépouillement, l’identification du personnel opérationnel temporaire, la sécurisation du processus électoral ainsi que la question de la sensibilisation de la population sur la machine sécurisation du processus électoral. Une occasion pour Jean-Pierre Kalamba d’informé l’opinion d’une tenue dans les tout prochains jours d’une grande réunion opérationnelle entre la CENI et les parties prenantes au processus électoral.

A l’issue de cette réunion, le Rapporteur de la CENI, M. Jean Pierre KALAMBA, a déclaré ce qui suit : ‘’Après la publication des listes provisoires, nous avons eu des activités intenses qui nécessitent qu’à l’intervalle d’au moins deux jours si pas chaque jour, le Bureau doit se réunir pour examiner les défis opérationnels à relever. Ce matin, nous venons d’examiner les points opérationnels ci-après: Adoption du prototype des listes électorales provisoires à produire et à afficher dans nos antennes. Mais le Bureau a estimé que l’on peut aller loin jusqu’aux secteurs et chefferies et là on pourra résoudre le problème de l’exigence de la loi et le problème de la recommandation de l’Organisation internationale de la Francophonie qui voulait qu’on affiche les listes provisoires des électeurs pour résoudre le problème des électeurs sans empreintes ; Nous venons de résoudre le problème de l’arrivée des cargaisons de la quincaillerie électorale en termes de premier bateau qui arrive le 30 avec les encres indélébiles et autres matériels à déployer dans l’axe sud-centre et le plan venait d’être adopté avec ses contingences ; Nous venons aussi d’adopter le guide méthodologique de repérage des sites de vote avec le mécanisme approprié pour l’identification, le recrutement et la formation des membres qui travailleront dans les bureaux de vote ; Nous avons abordé la question de la sécurisation du processus.

La machine n’est pas grippée

A la question de savoir si la machine électorale était grippée, Jean-Pierre Kalamba, affirme que la machine n’est pas grippée. Par ailleurs, le Rapporteur de la CENI annonce que d’ici 4 jours, la CENI invitera les Partis phares en raison de 10 de chaque côté en vue d’examiner le problème d’affichage des listes avec ce que cela peut comporter comme conséquence. L’intensité des réunions qui se poursuivent montre que la CENI est déterminée à tenir son calendrier, cap donc vers la date du 23 décembre 2018.

JMNK

