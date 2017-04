Après la famille biologique: L’Udps/Europe affirme pour bientôt le rapatriement de la dépouille de Tshisekedi

Après l’annonce, par la famille biologique d’Etienne Tshisekedi Wa Mulumba, président de l’Udps et du Conseil de Sages du Rassemblement des Forces politiques et sociales acquises au changement, décédé depuis le 1er février à Bruxelles, du rapatriement de sa dépouille mortelle, les représentants de l’UDPS/ Europe ont fixé l’opinion nationale et internationale sur cette même question. C’était hier au cours d’une conférence de presse animée hier jeudi 20 avril au Press Club Brussels Europe. L’UDPS/Europe annonce que la dépouille d’Etienne Tshisekedi sera bien rapatriée au Congo et souligne que tout est déjà mis en œuvre. Pour Théo Ngombo, représentant de l’UDPS/Grande-Bretagne, la famille de Tshisekedi n’attend aucune autorisation quelconque.

« Tous est fait actuellement. Mais la primeur est laissée à la famille et aux intenses dirigeantes du parti qui vous tiendrons au courant dans les prochains jours de la date du rapatriement de la dépouille de Tshisekedi. Mais d’une manière ou d’une autre, qu’il y ait autorisation ou pas, le corps de Tshisekedi sera rapatrié à Kinshasa pour un enterrement probable dans la permanence du parti », a-t-il déclaré.

Les cadres de l’UDPS Extérieure expriment leur soutien indéfectible aux instances dirigeantes actuelles du parti et jugent sans objet l’acte posée le 25 mars dernier par les Secrétaires généraux honoraires du parti. Ces derniers qui ont appelé à l’organisation d’un conclave pour discuter de la succession de Tshisekedi.

« Seul le Congrès du parti est l’instance habilité à organiser la succession du Président Tshisekedi, conformément aux statuts. C’est ainsi que se posant en gardienne de l’héritage politique de notre vénéré défunt président, nous soutenons que seules les structures laissées en place par notre président restent à ce jour la seule et l’unique source de légitimité et de légalité au sein du parti. Et par voie de conséquence, le seul gestionnaire jouissant de toutes les prérogatives leur conférées par les textes réglementaires en vigueur », renchéri-t-il.

