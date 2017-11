Après la conférence internationale sur la jeunesse: Ramazani Shadary de retour à Kinshasa

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Le vice-Premier ministre, ministre de l’Intérieur et sécurité, Emmanuel Ramazani Shadary, a regagné Kinshasa mardi, de retour de Charm El Cheik, en Egypte, où il a participé au Forum mondial de la jeunesse programmé du 04 au 09 novembre 2017. Le vice-Premier ministre a été accueilli à son arrivée à l’aéroport de Kinshasa par le vice-ministre de l’Intérieur, Basile Olongo Pongo.

Le Vice-Premier ministre et ministre de l’Intérieur et Sécurité, Emmanuel Ramazani Shadary vient de Sharm El Cheik en Egypte où il a représenté personnellement le président de la République, Joseph Kabila Kabange, à la conférence internationale sur la jeunesse. 10.000 jeunes venus de 66 pays de tous les continents ont pris part à ces assises dont l’ouverture qui se sont ouvertes le dimanche 05 novembre dernier.

A en croire des échos en notre possession, les jeunes présents au sommet ont suivi, au cours de deux sessions de la journée les exposés Professeurs et savants invités par l’Égypte sur les défis du monde d’aujourd’hui et la responsabilité des jeunes.

Le président Egyptien a autorisé qu’un jeune savant de son pays qui a pris de force la parole pour parler de ses recherches sur les maladies rénales soit autorisé à s’exprimer, bien que le temps des débats n’était pas encore venu. Ce geste lui a valu les ovations des jeunes du monde entier présents dans la salle.

Au terme de la session de lundi dernier, le Vice-Premier ministre et ministre de l’Intérieur et Sécurité, Emmanuel Ramazani a salué la célèbre phrase du Président Egyptien qui a déclaré en marge de ces travaux que « combattre le terrorisme aujourd’hui, c’est défendre les droits de l’homme ». Ceci devrait interpeller les jeunes, a-t-il dit.

Une fois à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, Ramazani Shadary va prochainement retourner à Kindu, chef-lieu de la province du Maniema, afin de terminer les consultations qu’il avait entamées avec les notables, la société civile et les May-May, pour le retour de la paix dans cette partie du territoire national.

