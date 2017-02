Après la CAN des blessures: Quid de la prévention des blessures chez les footballeurs

La grande compétition continentale qu’est la Coupe d’Afrique des Nations, qui s’est clôturée le 5 février au Gabon, a été riche en nombre des blessés dès les premiers matchs pour toutes les sélections ayant pris part. Une situation difficile à accepter par les équipes. La plupart des pays ont indexé la qualité des aires de jeu. Par ailleurs, il est évident que certaines blessures soient issues des chocs atteints, parce que les footballeurs se cognent et se crochètent trop souvent sur terrain. Mais, il existe des exercices capables de prévenir les blessures chez les footballeurs. Ces exercices sont regroupés dans un ouvrage élaboré par la FIFA en collaboration avec des médecins du football venus du monde entier, afin de limiter les éventuels dégâts évitables en football.

Comment faire pour prévenir la répétition des faits ?

Pour y parvenir efficacement, les entraineurs des clubs doivent à tout prix travailler avec l’équipe médicale à tout le niveau. L’absence d’au moins un membre du staff médical aux entrainements est un manquement grave à la vie du pratiquant du football. Car, les exercices prescrits par le document élaboré par la FIFA impliquent premièrement et totalement la responsabilité du médecin de l’équipe avant tout.

En effet, la connaissance anatomique du corps humain étant la spécialité du médecin du club, sa présence est donc indispensable. Ceci parce que l’efficacité du travail de l’entraineur est spécifiée par la localisation exacte des lieux concernés pour les exercices exigés.

Il est important de savoir que les parties du corps les plus importantes à exercer pour une réussite des préventions des blessures sont : la musculature du tronc, le contrôle neuromusculaire et l’équilibre ainsi que la plomberie et l’agilité.

Même si il est impossible de prévenir toutes les blessures dans le football, cependant la pratique régulière des exercices de prévention contribue à réduire très efficacement les dégâts des lésions du genou, entorse de la cheville et même les blessures de surcharges.

(Hana Kel )