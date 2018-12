Après Johannesburg en Afrique du Sud: Congo Airways lance son 1er vol à destination de Cotonou via Douala

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

La compagnie nationale d’aviation Congo Airways a lancé, ce mardi 04 décembre son premier vol à destination de Cotonou via Douala, avec à son bord plusieurs passagers déterminés à expérimenter les merveilles du Léopard volant sur cette nouvelle ligne. Parti de Kinshasa à 7h35 minutes, c’est à 9h10 minutes, heure locale que l’A 320 débaptisé Mzée Laurent Désiré Kabila a atterri à l’aéroport de Douala au Cameroun, où l’attendait déjà une foule en liesse.

A sa descente d’avion, le Commandant Junior Kialanda, lui qui a piloté cet Air bus accompagné d’un équipage de professionnels, a précisé que ceci est une grande victoire pour la République Démocratique du Congo, car après Johannesburg, la compagnie vient de s’ouvrir au vol de Douala et Cotonou conformément à la vision du chef de l’Etat initiateur de la dite compagnie.

Au pied de l’avion étaient rangées pour l’occasion plusieurs personnes déterminées à palper du doigt l’effectivité de ce vol. Sur place à l’aéroport de Douala, un cocktail a été offert en l’honneur de ce premier vol ; occasion pour le Représentant de Congo Airways à Douala, M. Jean Mata d’indiquer que l’effectivité de ce vol Cotonou via Douala est la matérialisation d’un grand projet de longue haleine. Il a au nom du Directeur général souhaité les bienvenus à tous.

De son côté, le chargé d’affaire a.i à l’Ambassade de la RDC au Cameroun s’est dit ému pour cet évènement majeur entre la RDC et le Cameroun qui viennent d’accomplir la vision de deux chefs d’Etat à savoir Paul Biya et Joseph Kabila pour qui, les deux peuples sont reconnaissants du fait qu’hier le vol direct était impossible, mais aujourd’hui ce vol direct Kinshasa- Douala est possible à 1h45 minutes de vol seulement.

Occasion pour lui de rendre également un vibrant hommage aux experts qui y ont travaillé ainsi qu’aux membres d’équipage. Après l’étape de Douala, l’A320, Mzée Laurent Désiré Kabila s’est envolé pour Cotonou au Bénin où l’attendait déjà à la descente d’avion, un bouquet de fleur a été remis au commandant pilote ainsi qu’à l’ensemble de l’équipage, mais aussi une bouteille de champagne sablée à l’occasion, une manière de souhaiter la bienvenue au Léopard volant sur le sol Béninois. Le chargé d’affaires a.i à l’Ambassade de la RDC près du Bénin et le Niger M. Azimba Mindia a loué l’initiative des autorités congolaises en répondant à une grande préoccupation.

La communauté congolaise par ses Représentants, a dit sa satisfaction pour l’effectivité de ce vol, motif de fierté également pour ses passagers qui par le confort et la sécurité dont ils ont été bénéficiaire, ont pu réaffirmer qu’avec Congo Airways, le voyage fait partie d’un plaisir!

JMNK

