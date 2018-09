Après Bruxelles et Abidjan: Héritier Watanabe à Kinshasa Hier dans la soirée, la sortie de son giga single “5ème vitesse”

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Infatigable mais surtout encouragé par son producteur, Davide Monshon qui ne lui laisse pas un temps de repos -du moins sur le plan de son travail-, le chanteur Héritier Watanabe continue inlassablement à poser des actes qui ne cessent d’auréoler son image de marque.

Ambassadeur suprême international de la jeunesse pour la paix, de retour à Kinshasa, à la tête de son groupe “Team Wata”, cet artiste-musicien a déjà repris avec ses séances de répétition qui, à l’occasion, ne cessent d’attirer un grand monde de curieux et, pourquoi pas, de fans qui voudraient voir le nouveau promu à l’œuvre.

Dans ce cadre, pour le plaisir de tous ceux qui apprécient ses démarches artistiques, Héritier Watanabe a lancé depuis hier mardi 18 septembre 2018 dans la soirée son giga-single intitulé ” 5ème vitesse”. Pour l’instant, les internautes et autres amateurs des téléchargements peuvent gouter aux prémices de cette œuvre en allant sur de nombreuses plateformes de téléchargements pour s’en procurer. C’est une promesse tenue par ce jeune artiste qui se veut déjà grand parmi les grands.

Kingunza Kikim Afri/Cp

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.