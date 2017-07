Application de l’Accord du 31 décembre: Les Usa sollicitent l’implication de l’Assemblée nationale

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

La journée d’hier jeudi 27 juillet 2017 a été très laborieuse au bureau de l’Assemblée nationale. Un véritable ballet diplomatique. Le président de la Chambre basse du Parlement, Aubin Minaku Ndjalandjoko, a, tour à tour, accordé des audiences dans son cabinet de travail, à trois diplomates des puissances occidentales accrédités en République démocratique du Congo.

Le premier diplomate à être reçu par Aubin Minaku, c’est l’ambassadeur de la Russie en Rdc, qui est venu tout simplement lui présenter ses civilités.

En effet, un sommet Afrique – Union européenne (UE) se tiendra vers la fin du mois de novembre 2017 à Abidjan en Côte d’Ivoire. Le thème principal de ces assises gravitera autour de la jeunesse. Et l’Union européenne attend un engagement renforcé des parlements dans la recherche des solutions aux problèmes de la jeunesse. Ainsi, en marge de ce sommet, l’Union européenne prévoit une réunion avec l’Assemblée nationale de la République démocratique du Congo. Question de préparer la contribution de la RDC à ce sommet d’Abidjan.

C’est ainsi que l’ambassadeur et chef de la mission diplomatique de l’Union européenne (UE) en Rdc, M. Bart Ouvry, a été reçu hier en second lieu, par le speaker de l’Assemblée nationale. A l’issue de sa rencontre avec Aubin Minaku, le diplomate européen a signifié à la presse que l’Assemblée nationale permettra d’apporter des pistes de solution à des sous-thèmes tels que, l’emploi, la formation, etc. Lesquels sujets seront soumis aux Chefs d’Etat africains et européens.

En dernier lieu, le président de l’Assemblée nationale Aubin Minaku a reçu le chargé d’affaires des Etats-Unis d’Amérique en Rdc, M. Dennis Hankins. L’hôte américain s’est donc dit encouragé par la détermination de l’honorable président de l’Assemblée nationale à accélérer, dès la prochaine rentrée parlementaire, l’examen des lois qu’il faut finaliser pour la tenue, dans un délai raisonnable, des élections crédibles et démocratiques, en application de l’Accord politique de la Saint Sylvestre.

Dans son interview accordée à la presse à l’issue de cet échange, le président de la Chambre basse du Parlement de la Rdc, le diplomate américain Dennis Hankins a déclaré ce qui suit : « Comme je viens d’arriver, il fallait recueillir les positions de tous les acteurs politiques et de toutes les institutions du pays. Ce, afin de voir si nous pouvons avancer ensemble vers les élections, vers la démocratie. L’Assemblée nationale a un rôle prépondérant à jouer et plusieurs décisions et lois sont prises à partir d’ici. Il nous a paru nécessaire de s’enquérir de l’engagement de l’Assemblée nationale, dès le début de la session parlementaire prochaine, quant à l’application de l’Accord du 31 décembre 2016, afin de faire avancer les choses. Parce que c’est cette institution qui doit être forte à prendre ses responsabilités, mais aussi, qui doit avoir la possibilité de faire ce travail (mise en œuvre de l’Accord) ».

(Lepetit Baende)