Appel à la ville morte: Situation relativement calme à Kinshasa

La ville de Kinshasa s’ est réveillée ce lundi dans un calme apparent suite à l’ appel à la ville morte lancé par le rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement. La situation demeure timide dans certains quartiers de la ville capitale. Circulation pas très intense mais pour palier aux difficultés liées à l’ accès aux transports en commun, la société publique Transco ( Transports au Congo) a déployé l’ essentiel de son charroi automobile. Ses autobus assurent la locomotion des Kinois sous le regard vigilant des éléments de la police postés dans plusieurs coins traditionnellement bouillants. A la police, on justifie cette présence policière renforcée par le souci de rassurer la population et rétablir l’ ordre public, en cas de nécessité.

C’ est dans ce contexte que le chef de l’ État entame ce lundi et demain mardi les consultations avec la classe politique. Joseph Kabila recevra en audience différents groupes sociopolitiques concernés par l’ accord du 31 décembre. L’ objectif explique-t-on à la présidence est de baliser la voie à la mise en œuvre de ce compromis politique trouvé sous les auspices de l’ église catholique. Il faut dire que ces consultations interviennent avant le grand oral de Joseph Kabila. Des sources de la présidence indiquent que le chef de l’ État devra s’ adresser à la nation via les deux chambres parlementaires réunies en congrès.

Jean Pierre Kayembe