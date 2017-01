Ancienne sociétaire de l’Afrisa International « Mbilia Bel » met un terme à sa carrière

L’artiste musicienne et danseuse de renommée internationale Marie Mboyo Moseka, connu sous nom de scène de Mbilia Bel, vient de décider de se retirer de la scène musicale. Cette décision, elle l’a prise depuis le mardi 10 janvier 2017. C’est aussi la date de son anniversaire de naissance. L’annonce a été faite par elle-même à travers le réseau de l’Union des Musiciens Congolais (UMUCO).

Selon la source, Mbilia Bel, née le 10 janvier 1959 et âgée de 57 ans, dont 40 passée dans une carrière fort réussie dans le domaine musical, pense avoir largement contribué au rayonnement de la culture congolaise à travers le monde.

Elle a exhorté les jeunes femmes à prendre la relève, estimant qu’en République Démocratique du Congo, l’heure est au rayonnement de la jeunesse dans tous les secteurs. Toutefois, a renchéri la source, Mbilia Bel est toujours valide et reste ouverte aux jeunes de son sexe pour des conseils pratiques et techniques. Elle leur recommande surtout d’avoir le courage, la patience, l’humilité et l’esthétique pour gagner encore davantage la difficile cour des mélomanes.

Dans l’entre-temps l’on signale de la gestation d’un nouvel album de la Cléopâtre qui va sortir bientôt dans les bacs. Publié sous le label « Signature 8646», cet album qui renferme 21 titres sort à la fin de ce mois. Il sera distribué à partir de Brazzaville, la capitale de la République du Congo d’en face par la maison d’édition « Eagle Center ». Le choix de cette maison d’édition se justifie par le fait que depuis un certain temps Mbilia Bel a choisi de résider à Brazzaville, d’une part, et, d’autre part, par les conditions alléchantes que l’éditeur offre à l’artiste. Le lancement de cet album, sera suivi, en dépit de la retraite de la chanteuse, d’une tournée en Australie pour répondre aux contrats déjà signés. Elle va, ensuite, se produire du 5 février au 5 avril 2017 dans des chefs-lieux des provinces océaniques, avant de rentrer à Brazzaville où elle a choisi de demeurer pour sa retraite.

(Bernetel Makambo et Kingunza Kikim Afri)