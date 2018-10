Ancienne gloire du football congolais: Ndaye Mulamba évacué en Afrique du Sud

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

L’ancien Léopard de la RDC, Ndaye Mulamba Pierre dit « Mutumbula », a été évacué par un avion médicalisé lundi 08 octobre dans la soirée, en Afrique du Sud. Une intervention du gouvernement de la République à celui qui a marqué l’histoire du football congolais particulièrement et d’Afrique en général. Elle vient aussi mettre fin aux rumeurs qui parlaient de l’implication d’une star camerounaise de football dans l’évacuation de Ndaye en Afrique du Sud. Il va bénéficier ainsi des soins appropriés, comme l’indique un communiqué de la Ligue sportive pour la promotion et la défense des droits de l’homme (LISPED).

Le président de cette structure qui accompagne les sports congolais, Me Alain Makengo Baggio, remercie le gouvernement de la République pour son attention aux anciennes gloires, ainsi que le ministre des sports, Me Papy Nyango pour son implication, rapporte l’ACP.

A 69 ans, Ndaye Mulumba vainqueur de la CAN 1974, détient le record de buts marqués en une phase finale de la Coupe d’Afrique des nations avec 9 buts en 6 matches lors de la CAN 1974 en Égypte. Cette année-là le Zaïre avait remporté sa seconde CAN en triomphant en finale contre la Zambie. Ndaye a aussi gagné la Coupe africaine de clubs champions avec la formation de l’AS Vita Club de Kinshasa en 1973.

Altesse B. Makambo

