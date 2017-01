Ancien de l’Empire Bakuba: Gode Lofombo a perdu son épouse

Notre collègue, Gode Lofombo, agent à la RTG@/World et aussi artiste-musicien de renommée, ancien bassiste de l’orchestre « Empire Bakuba » et leader du groupe « Delta Acoustique », vient de perdre, depuis lundi 23 janvier 2017, sa chère épouse, Mme Charlène Binda.

Cependant, pour des raisons tout à fait humanitaires, toutes personnes de bonne volonté désireuses de l’assister, sont priées de contacter les deux citoyens dont les noms suivent qui sont disposés à recueillir, à cet effet, toute forme d’aide. Il s’agit de : MM. John Omanga, animateur à la Rtg@/World et Boss Rachidi un mécène bien connu. L’un et l’autre sont joignables au : 0999953966 et 0812171993. Cette note est publiée afin de contrer tout mouvement susceptible de désorienter tous les faits nuisibles déjà perceptibles sur les réseaux sociaux qui chercheraient, pour des raisons pécuniaires, de donner un autre aspect à cette triste et douloureuse nouvelle.

En attendant la sortie du corps de la défunte de la morgue, le deuil se tient sur rue Masengi n°149 dans la commune de Bumbu (Arrêt N’Landu/Birmanie)

Le journal « L’Avenir » s’associe au deuil qui vient de frapper à la porte de Gode Lofombo et présente à la famille éprouvée ses condoléances les plus émues.

Que l’âme de la disparue repose en paix.

(Kingunza Kikim Afri)