Ancien animateur du Quartier Latin International: Abdoulaye Mutshiribara prépare le maxi-single « Na âge na yo ? »

Le jeune parolier, animateur et auteur-compositeur Abdoulaye Mutshiribara qui a fait la pluie et le beau temps au sein de l’orchestre « Quartier Latin International », vient, pour des raisons de convenance personnelle, de tourner à Koffi Olomide.

On se souviendra des prouesses de cet animateur qui a mené la barque du groupe cher à Olomide depuis de nombreuses années et où il s’est valablement exprimé à travers des œuvres telles que « Abrakadabra » – dans le générique « Jeune Patcho »-, « 13ème Apôtre » – dans « Tueur de lion », l’animation qui a fait vibrer le circuit de la musique congolaise de par sa beauté et qui s’est encore révélé dans le maxi-single « Mutshiribara », opte présentement pour une carrière solo.

Aussitôt après avoir quitté le groupe du Mont Fleuri, Abdoulaye Mutshiribara, qui est en pourparlers avec le producteur David Monsoh, boss de la maison « Obouo Music », est en train de préparer le tube intitulé « Na âge na yo ? » et aussi un maxi-single dédié à la société brassicole « Bralima » sous le titre « Primus, prise ya suka ». En attendant la finalisation du travail qu’il abat au studio, dans le cadre de featurong qui bat le record actuellement, le sympathique Abdoulaye Mutsiribara se met à la disposition d’autres artistes qui pourraient le solliciter pour sa mignonne voix. Il est joignable sur +243813305438.

Nous en reparlerons.

(Kingunza Kikim Afri)