ANAPI: Anthony Nkinzo succède à Robert Mustapha

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Le nouveau Directeur Général de l’Agence nationale de promotion des investissements (Anapi), est entré officiellement en fonction mercredi 2 août 2017, indique notre source. Anthony NKinzo a pris le pouvoir, après une brève cérémonie de remise et reprise avec son prédécesseur, Robert Mustapha, sur instruction du ministre du Plan, qui les avait reçus en audience dans son cabinet.

Au cours de cette entrevue, le ministre d’Etat Bahati Lukwebo est revenu sur les erreurs contenues dans l’Ordonnance présidentielle, nommant le nouveau comité de l’Anapi. Pour Bahati, l’erreur est humaine. Mais l’important, c’est d’abord d’appliquer immédiatement ladite ordonnance, a dit le ministre du Plan.

Il a souhaité un fructueux mandat à la nouvelle Direction de l’Anapi. Au cours de cette audience, le ministre a aussi donné des orientations à la nouvelle équipe. Pour Bahati, il faut de la rapidité dans le traitement des dossiers. « Moi je n’hésite pas à me priver de sommeil, pourvu que le dossier aille vite. Je travaille à la vitesse électronique. J’aimerais que la nouvelle équipe travaille au même rythme », a dit Bahati à ses hôtes.

«Les difficultés seront là, mais il faut mieux communiquer pour trouver des solutions», a exhorté Bahati. Le ministre d’État a aussitôt instruis son Directeur de Cabinet, de superviser la cérémonie de passation des pouvoirs. Celle-ci s’est déroulée mercredi dernier autour de 17 heures, au siège de l’Anapi, situé sur le Boulevard du 30 juin.

Une cérémonie sobre en 6 temps : lecture du PV de remise et reprise, mot du DG entrant Anthony Nkinzo, mot du DG a.i sortant Robert Mustapha et mot du Directeur de cabinet du ministre du Plan, signature du PV par les 2 DG et enfin remise du patrimoine de l’Anapi au nouveau DG. Dans son mot de circonstance, le nouveau Patron de l’Anapi a mis l’accent sur la rigueur, la discipline, la pro-activité, l’innovation et la redevabilité dans le travail, aussi bien individuel que collectif au sein de son agence.

Anthony Nkinzo a promis de s’entretenir individuellement avec chacun de ses agents, pour renforcer la cohésion entre eux. Il a aussi promis de son dévouement au président de la République, pour la confiance placée en lui. Anthony NKinzo n’a pas manqué de remercier l’Éternel pour cette élévation. L’ex Directeur de cabinet au ministère du portefeuille a dit qu’il serait loyal envers son ministre de tutelle. Le ministre du Plan Bahati Lukwedo peut donc compter sur le nouveau comité.

(JMNK)