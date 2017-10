Amélioration du social des Congolais: Les députés nationaux adoptent 4 projets de loi

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Hier jeudi 12 octobre 2017 à l’Assemblée nationale, la séance plénière était consacrée à la poursuite de l’examen de quatre projets de loi de ratification, dont trois concernent des accords de financement pour trois projets dans les secteurs de l’agriculture et de la santé, et un est relatif à l’Accord de Paris.

Les députés nationaux ont-ils suivi les réponses du ministre Ami Ambatobe de l’Environnement, Conservation de la nature et Développement durable, et du vice-ministre des Finances, relatives à leurs différentes préoccupations soulevées lors de la plénière du mardi 10 octobre 2017. Au cours de laquelle, les deux membres du Gouvernement cités ci-haut, avaient sollicité à l’Assemblée plénière, un délai de 48 heures afin de réunir leurs éléments de réponse aux questions posées par les élus du peuple à la suite des présentations des économies de leurs lois.

Les députés nationaux ayant été convaincus par des réponses claires de Jean-François Mukuna et d’Ami Ambatobe qui ont rencontré objectivement leurs diverses préoccupations, l’assemblée plénière a déclaré recevables ces quatre projets de loi. Et à la suite d’une brève intervention de l’honorable Henry-Thomas Lokondo, l’Assemblée nationale a procédé, séance tenante, à l’adoption simultanée, article par article, de tous les quatre projets de loi, avec leurs exposés des motifs, moyennant plusieurs amendements de la représentation nationale.

Ces textes de loi ont été ensuite soumis au vote global en séance subséquente. Au cours duquel, les députés se sont librement exprimés au vote par appel nominal. A l’issue dudit vote, les 267 députés nationaux ayant participé à cet exercice législatif, ont, à l’unanimité, voté « oui » pour tous les quatre projets de loi de ratification. Par conséquent, ces textes de loi sont adoptés par la représentation nationale. Ils sont en effet, transmis à la Chambre haute du Parlement pour examen et adoption en seconde lecture.

L’avantage de la ratification de l’Accord de Paris

L’autre texte adopté, c’est le projet de loi autorisant la ratification par la République démocratique du Congo de l’Accord de Paris en vertu de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, signé à New-York le 22 avril 2016.

Pour rappel, lors de la 21ème Conférence des parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques tenue du 30 novembre au 12 décembre 2015 tenue à Paris en France, les Etats parties avaient consensuellement adopté « l’Accord de Paris en vertu de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques », dit « l’Accord de Paris ». Ce traité international a été signé le 22 avril 2016 à New-York par les pays membres des Nations Unies, dont la Rdc qui a été l’un des premiers pays signataires, par le Président de la République Joseph Kabila.

Et il vise à renforcer la riposte mondiale à la menace des changements climatiques, dans le contexte du développement durable et de lutte contre la pauvreté.

Au regard du rôle que ses écosystèmes forestiers, sa biodiversité, ses ressources hydrauliques et agricoles jouent dans le cadre des efforts de croissance, de lutte contre la pauvreté et de réduction des gaz à effet de serre, la République démocratique du Congo est donc éligible aux ressources financières fournies aux pays en développement dans le cadre de la mise en œuvre de l’Accord de Paris sur les changements climatiques.

Ce, en vue de renforcer l’application de ses politiques, stratégies, règlements, plans d’action et mesures de lutte contre les changements climatiques tant en matière d’atténuation que d’adaptation, de façon à contribuer à la réalisation de l’objet de l’accord. En autorisant la ratification de l’Accord de Paris, la République démocratique du Congo traduit sa ferme détermination à accélérer son entrée en vigueur et à contribuer à la riposte internationale pour la réduction des émissions mondiales de gaz à effet de serre.

(Lepetit Baende)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.