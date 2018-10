Amélioration du climat des affaires: La Banque mondiale salue les efforts du ministre des Affaires foncières

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Dans un document de la Banque mondiale transmis au Gouvernement de la République et dont une copie est parvenue au Journal L’Avenir, cette institution de Bretton Woods et premier partenaire économique de la Rd Congo reconnaît à sa juste valeur, le travail de titan réalisé par le ministre des Affaires foncières, Me Lumeya Dhu Maleghi, depuis son avènement à la tête de ce service public de l’Etat, dans le cadre de l’amélioration du climat des affaires. Au cours d’une mission d‘appui à la mise en œuvre des recommandations de la revue du secteur foncier en République démocratique du Congo, effectuée du 1er au 13 septembre 2018, des conclusions ont été tirées et les échos sont parvenus jusqu’à Washington, qui n’a pas manqué, à travers l’aide-mémoire transmise au gouvernement, de reconnaître le travail réalisé par un ministre qui ne cesse d’innover dans son secteur.

Cette mission, comme il convient de le rappeler, a été réalisée pour plusieurs raisons : poursuivre la préparation d’une proposition pour la mise en œuvre des recommandations de la revue du secteur foncier, accompagner les actions mises en œuvre par le ministère des Affaires foncières et la CONAREF dans le cadre du programme de gouvernance économique conjointement suivi par le ministère des Finances et la banque mondiale, et enfin, consulter les entités gouvernementales, bailleurs de fonds et autres acteurs engagés dans le secteur foncier en Rdc.

Des principales conclusions

Au cours d’une mission conduite par Camille Bourguignon-Roger, Claire Galpin et Floribert Nyamwoga, respectivement Spécialiste principal en Administration foncière, spécialistes principaux en Administration et Consultant en Administration foncière, la Banque mondiale observe que la mise en œuvre de la réforme foncière progresse, mais les activités de la CONAREF se concentrent essentiellement sur la préparation d’un Document de politique foncière nationale dont la version finale doit être prête d’ici la fin de 2019 et d’un projet de loi foncière qui devrait voir le jour d’ici 2023. En plus, constate la même Institution à l’actif de Lumeya, des progrès encourageants ont été réalisés dans la préparation de la proposition de mise en œuvre des recommandations de la Revue du secteur foncier dans le cadre du projet de développement multisectoriel et de résilience urbaine de Kinshasa en cours de préparation.

La mission qui a visité Mbuji-Mayi et Kinshasa note que l’équipe de la Banque mondiale et le groupe de travail du ministère des Affaires foncières continuent à travailler sur une proposition d‘appui au secteur foncier. « L’ébauche de proposition préparée en septembre 2017 comprend d’importants investissements dans la modernisation des circonscriptions foncières », souligne le document. Cependant, l’équipe de la banque mondiale souligne que de tels investissements devront aller de pair avec une profonde réorganisation du mode de fonctionnement des circonscriptions foncières, notamment en ce qui concerne la gestion des ressources humaines et financières, ainsi que la clarification et le contrôle des procédures. De même, les questions foncières font partie des thématiques clefs du diagnostic systématique pays adopté en mars 2018. Ce diagnostic sert de base pour la préparation du cadre de partenariat pays pour la Rdc.

De la parole à l’acte

Après avoir quintuplé les recettes dans son secteur ( plus de 30 milliards de Franc congolais en une année – un record depuis l’existence de ce ministère ), reconstitué la réserve foncière ( plus de 116 mille hectares en une année pour la seule ville de Kinshasa – une première aux Affaires Foncières ), mis sur le marché la nouvelle carte de propriété sécurisée, lancé avec succès la sécurisation du cadastre et la numérisation des titres fonciers, doté les conservateurs, géomètres et chefs de cadastre de nouvelles tenues, Lumeya se prépare désormais à doter le pays d’une nouvelle loi foncière. Il projette à la fin de ce mois d’octobre d’initier l’élaboration du « Document sur la Politique Nationale Foncière ». C’est un rêve que le pays nourrit depuis l’époque de Lumumba.

Et c’est à partir de ce Document que seront déterminées les grandes lignes de la nouvelle loi foncière adaptée aux réalités actuelles. L’ambition demeure la même depuis sa prise de fonction : relever le défi de moderniser davantage les Affaires foncières. Canard boiteux pendant des décennies, le ministère des Affaires Foncières est devenu aujourd’hui aussi, grâce à lui, un des pourvoyeurs des recettes au Trésor public. Et pour atteindre son pari, il n’hésite pas à nettoyer dans sa cour les brebis galeuses. Halte à la corruption et au détournement de deniers publics, c’est son slogan. Plus de 15 conservateurs et chefs de cadastre ont payé les frais. Les primes des agents qui étaient conjuguées au passé, deviennent, suite à cette forte mobilisation des recettes, de plus en plus régulières.

JMNK

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.