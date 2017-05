Alpha Mukadi: Décès d’une figure de la télévision Kinoise

L’actualité, dit-on, repasse souvent les plats. Pour la presse Kinoise, cette année, les plats sont des plus amers. Il y a une semaine, notre confrère Fisc Mandonga de (Cctv-Ralik) , nous a quittés brutalement. Ce lundi aux petites heures de la matinée, à l’ ex-maman yemo où elle avait dû être conduite en urgence, c’est Alpha Mukadi qui s’est éteinte suite à des complications post-natales. Si jeune, Alpha venait d’ accoucher d’ une petite jolie fille, désormais orpheline de mère. Quelle peine…

“La journaliste et membre de J.A Alpha Mukadi vient de rendre l’ ame depuis le matin de ce lundi 1er mai à l’ hopital général de référence de Kinshasa”, peut-on lire dans un communiqué de l’ Asbl, Journaliste en Action dont Alpha était membre et co- fondatrice.

A priori, personne n’ en croit ses oreilles! Le sujet alimente les discussions dans tous les groupes Whatsapp ou interrogations et protestations font bon ménage. Sur son mur Facebook, amis et connaissance n’ en reviennent pas. Une consternation et beaucoup de tristesse.

Tombée comme un couperet, l’ annonce de sa disparition inopinée a refroidi les enthousiasmes de plus d’ un. Téléspectateurs, collègues de service, membres de famille, confrères , amis et connaissances…,tous sont plongés dans l’ émoi.

Comme bien souvent, les réseaux sociaux sont aux premières loges pour les tristes nouvelles. Sur Facebook comme sur Twitter, les réactions sont particulièrement touchantes.

Cette photo c'était lors du shooting pour la sortie de Ja asbl. Tu me soutenais toujours! Petite soeur motema ezoki. Adieu Alpha Mukadi pic.twitter.com/dNnvH5qG62 — Paulette Kimuntu Kim (@KimKimuntu) May 1, 2017

Sa mort plonge notre la corporation dans une peine immense. Femme de conviction, Alpha est l’ une des figures bien connues de la télévision Kinoise. Célèbre présentatrice du JT, elle s’ est surtout distinguée dans ses chroniques sur la santé. Elle adorait son métier et en avait la qualité première : le goût des autres. La regarder à la télévision était un gage de plaisir autant que de rigueur et de sérieux. Elle va cruellement manquer à sa famille, à son tendre époux désormais veuf mais surtout au public qu’ elle a servi avec passion et professionnalisme.

Alpha, tu vas cruellement nous manquer.

Jean Pierre Kayembe