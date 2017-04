Allaitement en milieu public: Tout acte lié à la maternité est un acte de bravoure

L’allaitement est un acte délibéré qui fait qu’une femme se sente fier d’elle. Allaiter pour certaines femmes est un acte de preuve de maternité. En allaitant, elles sont fières de prouver naturellement qu’elles ont été capables de donner naissance. Elle est prise par les femmes qui en font usage comme une aventure dans laquelle elles s’engagent entièrement.

Outre le choix de l’allaitement sur celui du biberon, les femmes sont confrontées aux souffrances naturelles de premières tétées. Elles se sentent fières de parler de cette expérience. Elles se foutent du regard des autres femmes et du reste de la société. Car tout acte lié à la maternité est pour elles un acte de bravoure, même si cela reste choquant pour la société. Mais, les seins sont aussi parmi les parties du corps responsable des éléments qui entrent en compte dans le plaisir sexuel. Mais paradoxalement, il est tout de même difficile d’expliquer pourquoi un geste si naturel que l’allaitement maternel fasse scandale. Puisque de nos jours, la société reste de plus en plus nue. D’ailleurs, c’est pourtant pour nourrir une future citoyenne sensée être viable grâce à une nourriture saine. Nourriture qui du reste, est la meilleure des toutes pour un nouveau-né. Les Nations Unies quant à elles recommandent un allaitement à chaque fois que l’enfant en manifeste le besoin. De ce fait, il n’est donc pas important de trouver des raisons d’en faire un tabou. Cependant, la situation est loin d’être considérée comme normale.

En somme, dans toutes les civilisations, la maternité est une fierté. Mais elle est ornée aussi par l’aspect de ces seins qui quand ils sont jeunes, attirent l’attention des voyeurs. Il faut noter qu’il est très lié au sexe. D’autre part lorsqu’une femme, ayant donné naissance et allaité plusieurs fois, elle ne parait pas agréable de laisser son sein au vu et au su du public. Cette dernière suscite des critiques du genre « oh ! elle devrait se gêner de montrer des seins trop étirés en public ». Mais pour tout couronner, allaiter en public bien que suscitant beaucoup de polémiques, reste un geste qui donne vie, comme une main généreuse. Mais les considérations sociales étant toujours présentes, viennent troubler parfois le geste noble des femmes capables de poser des gestes pour la survie.

(Hana Kel)