Alimentation : Notion importante pour les footballeurs

La réussite de la saison pour un footballeur est essentielle dans la technicité de l’entrainement, ainsi que du suivi médical dans tout le travail relatif à sa vie. Et à ces éléments importants, il est indispensable d’ajouter l’alimentation du footballeur. Cette dernière notion fait partie des éléments quasi importants pour tout être humain et en particulier dans la vie du footballeur. Bien manger pour ce dernier est extrêmement essentiel. Et la partie de l’énergie est à prendre très en considération.

Parmi les éléments nutritifs dont il faut tenir, il s’agit des pâtes, du riz, le pain ou les pommes de terre qui contiennent du sucre lent. Seulement, la nourriture du footballeur ne se limite pas uniquement à ces aliments. En réalité, le plus grand secret de la forme des athlètes se trouve dans une alimentation variée. A cette liste, il est aussi important d’ajouter les fruits et légumes, afin de donner au corps des éléments nutritifs en sel minéraux et en vitamines. Par ailleurs, l’apport des viandes et du poisson est responsable de donner des protéines en fer indispensables pour les muscles. Aussi à cette variation, on y ajoute des produits laitiers pour le calcium. Ainsi durant une période de compétition, il y a lieu de choisir un menu qui inclut tous les groupes d’aliments. Par ailleurs, l’alimentation reste une partie de plaisir, non une contrainte.

Il est à noter que pour toute l’année, le nutritionniste des équipes de football doivent caler leurs repas relatifs à la date d’entrainement et des matchs. Aussi, il faut prendre le repas environs 4 heures avant toute activité physique. Cela permet de séparer la digestion de l’activité sportive.

(Hana Kel)