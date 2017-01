Alimentation en eau potable et assainissement: La Belgique octroie 14 millions € à la Rd Congo

Dans un communiqué de presse émanent del’Ambassade du Royaume de Belgique, il nous revient que Bruxelles vient de financer trois projets d’alimentation en eau potable en République démocratique du Congo. Ce, à hauteur de 14 millions d’euros.

En effet, le Royaume de Belgique et la République démocratique du Congo ont signé, mi-décembre, trois Conventions spécifiques relativesaux projets « d’extension et consolidation des systèmes d’alimentation en eau potable et assainissement ». Bénéficiaires : la province du Sud Kivu, la ville de Mbuji-Mayi, et la province du Maniema.

Les montants alloués sont respectivement de 2.100.000 euros pour le Sud Kivu, de 6.150.000 euros pour la ville de Mbuji-Mayi et de 5.750.000 euros pour le Maniema. Soit un total de 14.000.000 d’euros.

Ces projets permettront entre autres de finaliser certaines adductions en eau potable qui n’avaient pas pu être mises en service à la fin de précédentsfinancements, faute de budgets suffisants.

(Emmanuel Badibanga)