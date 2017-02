Alex Kande et Denis Kalume reçus par Samy Badibanga

Le Premier ministre Samy Badibanga a reçu dans son cabinet de travail, le Gouverneur de la province du Kasaï-Central, Alex Kande Mupompa. Au sortir de cette audience, il a expliqué qu’il était d’abord venu pour présenter ces civilités, ses respects au Chef de l’Exécutif congolais, puisque depuis sa nomination, ils n’ont pas eu l’occasion de se voir. « Il devrait venir à Kananga, avec ce qui s’est passé, il a annulé son voyage, il est parti en Europe. Là je venais un peu le saluer et faire le point sur la situation de la province », dit-il, avant d’ajouter que nous avons échangé surtout sur le problème de la milice Kamwina Nsapu. On a échangé sur les pistes de solution et sur le chronogramme de mise en place de toutes ces actions qui doivent nous amener à ramener la paix dans la province. A en croire le Gouverneur, le Premier ministre a promis qu’il va examiner la note lui transmise et les discussions vont se poursuivre.

Au sujet de l’entrée des milices Kamwina Nsapu dans la ville de Tshimbulu, Alex Kande a expliqué que la semaine dernière, il y a eu des attaques des populations à Tshimbulu. « J’ai vu que certains journalistes exagéraient dans le chiffre qu’ils avançaient, ont parlé de cent morts. Ce n’est pas exacte, c’est de loin et très inférieur à cela », dit-il, même s’il a dit qu’il essaye de ramener tous les enfants de cette province à pouvoir s’entendre, à abandonner la guerre si l’on peut l’appeler ainsi, et à retravailler pour le développement de la province.

Le respect de l’accord

Pour sa part, le Général Denis Kalume, Coordonateur régional et national du Mécanisme de suivi de l’accord-cadre d’Addis-Abeba a, à l’issue de cette audience, expliqué à la presse que le Comité de pilotage du mécanisme national de suivi est un organisme qui est présidé par le Chef de l’Etat lui-même. Mais le Premier ministre est son adjoint. « Le Comité exécutif dont j’ai la charge, c’est un organe d’exécution et à ce titre, je suis venu tout d’abord saluer le Premier ministre, échanger avec lui sur le Mécanisme dont il est le Vice-président du Comité de pilotage », explique-t-il, avant de poursuivre que comme il revenait d’une mission, il était important qu’il tienne tous les membres du Comité de pilotage au courant de ce qu’il fait.

Dernièrement, renchérit-il, nous avons été à Nairobi où nous avons parlé de ce qui arrive à l’Est avec les ex-M23 qui ont repris les hostilités. Et là, la délégation congolaise qu’il a dirigée a pu présenter son point de vue par rapport à la situation. A l’occasion, il a dénoncé cette situation et a porté plainte auprès de garants pour leur demander d’user de leurs prérogatives pour faire de sorte que tous les pays qui ont signé l’accord-cadre d’Addis-Abeba respectent cet engagement qui demande qu’aucun d’eux ne puisse héberger ni soutenir des groupes armés pour déstabiliser le voisin. Donc, l’Ouganda doit faire en sorte que ces groupes armés non seulement quittent le territoire national, mais se regroupent là où ils se trouvaient, mais des dispositions seront prises pour défendre le territoire et la population.

Il a démontré que lorsque vous signez ces genres d’accords, ça dépend de la bonne volonté, de la bonne foi des signataires. Pour le moment, le Congo s’acquitte de ses obligations. Les autres se croient exonérés. C’est pour ça qu’il y a un mécanisme qui est mis en place avec les garants. « Nous dépensons énormément en hommes, en matériel et même en dépenses financières pour faire face à nos engagements. Nous faisons tout pour que les groupes armés ne partent pas de chez nous pour déstabiliser les voisins. Nous les désarmons, nous mettons leurs leaders à la disposition de la Monusco pour les ramener chez eux », dit-il. Il pense que les autres doivent faire la même chose. Parce que ces gens du M23 qui sont regroupés chez eux, il faudra qu’ils fassent pression pour qu’ils ne nous déstabilisent pas.

