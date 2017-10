Aide humanitaire d’urgence en RDC: £175 millions du Royaume-Uni en faveur des victimes des conflits

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

D’après l’Ambassade du Royaume-Uni à Kinshasa, la crise en République démocratique du Congo a obligé 3,8 millions de personnes de quitter leurs maisons, créant ainsi une propagation de la malnutrition, des maladies et de souffrance dans plusieurs régions du pays. Dans son communiqué rendu public vendredi dernier, cette représentation diplomatique affirme que la secrétaire d’Etat au Ministère britannique de la Coopération internationale, Mme Priti Patel, a lancé un appel vibrant à la communauté internationale, d’agir maintenant et de ne pas oublier les millions de personnes déplacées à cause des conflits grandissants en Rdc.

Mme Patel a donc lancé cet appel, c’était au cours de l’annonce d’une nouvelle aide humanitaire britannique estimée à 175 millions de livres sterling, sur les cinq prochaines années. Cette colossale contribution financière britannique servira ainsi à fournir une aide d’urgence à des centaines de milliers de personnes victimes de l’insécurité politique et du niveau accru de violence causés par les conflits, indique le communiqué.

La secrétaire d’Etat britannique a également demandé aux partenaires internationaux et aux agences des Nations-Unies de suivre l’exemple du Royaume-Uni en intervenant urgemment dans cette crise, afin d’éviter davantage de dommages et de souffrances humaines.

Selon le communiqué, au cours des cinq prochaines années, l’aide britannique contribuera à fournir entre autres, une assistance alimentaire à plus de 620.000 personnes ; une assistance alimentaire d’urgence pour les enfants de moins de 5 ans souffrant de malnutrition ; l’accès à l’eau potable à plus de 1,1 million de personnes ; des soins médicaux et une assistance aux femmes enceintes ; l’accès à l’éducation à plus de 195.000 enfants ; ainsi qu’une assistance psychosociale et traumatique à près de 12.000 victimes y compris celles des violence basée sur le genre.

« Le Royaume-Uni n’a pas hésité à agir et montrer le chemin aux autres bailleurs, en fournissant une assistance humanitaire de l’eau, des médicaments, mais il est crucial que la communauté internationale s’investisse également, afin que les déplacés de la RDC ne soient pas oubliés », a déclaré Mme Priti Patel.

Pour rappel, le Royaume-Uni est un important bailleur dans l’humanitaire en Rdc. Depuis le début de la crise dans le Kasaï en 2016, ce pays puissant d’Europe a soutenu des personnes déplacées et affectées, avec des articles ménagers, de moyens de subsistance, et une contribution au Fonds humanitaire pour la distribution de l’aide et une surveillance de la protection.

Le Royaume-Uni a également fourni une assistance de 4,6 millions de livres sterling en faveur de la situation humanitaire dans le Kasaï, au mois de juillet dernier, en appuyant directement le travail de l’UNICEF en faveur des déplacés.

(Lepetit Baende)