AGO LIFKIN: La LIFKIN dotée d’un siège administratif où elle fêtera ses 100ans

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

L’Assemblée générale ordinaire de la Ligue de football de Kinshasa (LIFKIN) tenue hier mercredi dans la salle de conférence de la Fédération congolaise de football association (FECOFA) sur l’avenue de la Justice, dans la commune de la Gombe, les friands du football Kinois retiendront que tous les rapports ont été adoptés à l’unanimité pour les 22 votants sur les 23 invités ont juste eu 10 minutes pour dire oui et applaudir le travail bien fait.

Le championnat de la Ligue de football de Kinshasa (LIFKIN) totalise 100 ans d’existence, un anniversaire heureux. Le premier championnat d’élite fut organisé en 1917. L’Assemblée fut l’occasion au président de la LIFKIN de vanter l’harmonie, l’excellence des rapports entre le Comité exécutif provinciale et celui de la Fédération congolaise de football association (FECOFA).

Le président Constant Omari a doté la très puissante Ligue de football de Kinshasa d’un siège administratif à Matonge dans la commune de Kalamu. L’édifice sera inauguré bientôt et son inauguration coïncidera avec le premier centenaire du championnat d’élite. La Fédération ne s’est pas arrêtée à mi-chemin parce qu’elle a mis à sa disposition de la LIFKIN des moyens conséquents pour transformer cette maison d’habitation en bâtiment administratif.

Le président Honoré Nsundi a de même remercié tous les membres des Comités exécutifs des ententes subdélégataires pour la qualité de travail abattu par les comités respectifs.

La joie a transpiré dans les stades, les parcs, mais il y a eu des moments de tristesse avec notamment le décès de M. Riva Eluka Kibula, président élu de l’Entente urbaine de football de Kinshasa –Plateau.

Au point de vue financier, les recettes réalisées sont estimées à 64.391.391 FC contre les dépenses de 64.940.130 FC, soit un solde créditeur de 4.159.685 FC.

(Gaby Mass)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.