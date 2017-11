Affaire soins médicaux de Luvumbu: Le Dr Guy Kaümbu réclame ses honoraires au Ministère de la Jeunesse et Sports

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Accidenté lors du championnat d’Afrique des Nations (Chan/Rwanda 2016), Héritier Luvumbu Nzinga a eu une rupture du ligament croisé antérieur de la jambe gauche. Il a été opéré en France. De retour à Kinshasa, « Luvumbu m’a été présenté par le Dr Bungu. Et c’est suite, en effet, à sa rupture du ligament croisé antérieur. Le Dr Bungu a souhaité que je puisse m’occuper de sa rééducation… C’était au mois de mars 2016 », soutient le Dr Guy Kaümbu au journal L’Avenir.

« Basé sur la confiance et le respect du serment d’Hippocrate, j’ai reçu l’athlète de mains du Docteur Bungu qui me l’a remis sans dossier », poursuit le Dr Guy.

Mais à combien était élevé le coût et quel a été l’arrangement entre le Centre national de médecine du sport, l’équipe nationale, la FECOFA et le Centre Médical Kiné Kongo tenu par le Dr Guy Kaümbu ?

La rubrique Médecine Sportive du journal l’Avenir a pu s’entretenir avec le médecin en chef de ce centre spécialisé en médecine Physique. Et ce médecin n’est autre que le Docteur Guy Kaümbu cité ci-haut. Il donne des précisions à ce problème du traitement de l’international Congolais qui évolue actuellement en Belgique.

(Hana Kel)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.