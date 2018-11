Adoption du document de politique nationale foncière: Le pari gagné du ministre Lumeya

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

A Bukavu, dans la province du Sud-Kivu, grâce au ministre des Affaires foncières, Lumeya Dhu Maleghi et sous l’impulsion du président de la République, les participants au Forum interprovincial viennent de poser un acte historique, en produisant un projet de Document de la politique nationale foncière nationale de la Rdc. Pari gagné pour le ministre des Affaires foncières qui, lors de sa prise des fonctions, avait promis de doter le pays d’un Document important qui conduira inéluctablement à la modification de l’actuelle loi foncière de 1973 et accomplit là une des missions lui assignées par le chef de l’État, Joseph Kabila.

C’est aujourd’hui que s’est clôturé à Bukavu, dans la province du Sud-Kivu, le Forum interprovinciale, dont la mission était de doter au pays un document devant conduire à la réforme de la loi foncière de 1973. Durant trois jours, les participants venus de tout le territoire national ont examiné profondément le cadre juridique et institutionnel découlant de la loi foncière du 20 juillet 1973, et ont levé les options fondamentales de la révision de ce texte de loi. A cette occasion, le ministre des Affaires foncières, Lumeya Dhu Maleghi s’est dit satisfait de l’idée que le contenu thématique du Document de Politique nationale Foncière ait pu être discuté entre participants représentant les différents intérêts sur la question foncière du pays. Il s’est réjoui aussi que le Document, dans sa version actuelle issue des discussions, ait pu obtenir l’adhésion de toutes les parties prenantes.

Pour rappel, depuis la loi Bakajika de 1973, le pays a connu plusieurs conflits que cette législation n’arrivait plus à résoudre. Il fallait trouver des nouveaux mécanismes de droit qui s’adaptent aux réalités actuelles et qui apportent la solution aux problèmes spécifiques de certaines couches de la population notamment les femmes et les populations autochtones. Le texte révisé devra donc, selon les participants, respecter les engagements internationaux de la RDC en la matière, mais aussi les lois sectorielles ayant une incidence sur le foncier.

Dans le communiqué final, les raisons majeures de ce choix ont été expliquées. Les options adoptées permettront notamment la restauration de l’équité dans l’appropriation du sol en RDC, la résorption des conflits identitaires par le biais de la réforme, la sécurisation des droits des usagers et innovations technologiques, l’articulation de la reconnaissance des diversités culturelles et historiques avec l’impératif d’un droit foncier national et la gestion républicaine des territoires ainsi que la mobilisation du foncier pour la croissance économique et la réduction de la pauvreté.

Les participants ont répondu aux 11 questionnements

Soulignons que le Lumeya a amené les participants à répondre aux 11 questionnements identifiés et décrits dans les termes du Forum. Les débats et recommandations ont permis l’élaboration des fiches de résolutions qui ont été capitalisées dans la formulation du Projet de Document de Politique Foncière. Par ailleurs, 12 sessions ont été organisées sur des problématiques spécifiques. Il s’agit clairement de résoudre les problèmes qui minent le secteur.

Des options stratégiques identifiées qui ont été incluses dans le Document de Politique Foncière Nationale, on peut retenir l’implication des chefs coutumiers dans la gestion foncière rurale tout en limitant leur pouvoir en vue de réduire les risques de dépossession des communautés de leurs terres, la réduction du coût d’obtention du titre foncier en vue de le rendre accessible, la mise en place d’un guichet unique des affaires foncières pour éviter les tracasseries liées au paiement des frais exorbitants.

Les participants ont proposé également d’institutionnaliser les commissions locales de résolution des conflits pour résorber les conflits identitaires par le biais de la réforme. Ils ont démontré la nécessité de décentraliser la gestion foncière. Pour sécuriser les droits des usagers, ils ont suggéré d’initier un processus de sécurisation formelle à partir d’un système d’informations Foncières (SIF).

En outre, ils ont opté pour une réforme agraire mais aussi l’institutionnalisation des droits d’accès de la femme à la terre dans la gestion nationale que locale du foncier. Pour ce qui est de l’arbitrage équitable des intérêts fonciers concurrents et conflits qui en découlent, ils ont rappelé l’importance de l’institution de la médiation foncière dans la législation de la réforme foncière, l’intégration de la cartographie des terres et des limites des entités comme outil à utiliser dans la transformation des conflits, la mise en place des dispositions légales permettant une adéquation et une harmonisation entre les codes minier, foncier et forestier.

Disons que dans les 10 jours qui suivent la clôture, le comité scientifique de ce Forum, élargi aux quelques experts, va travailler sur la forme finale de ce Document de sorte à lui donner la meilleure formulation possible. Après son toilettage, il sera soumis au comité de Pilotage pour sa validation. Le ministre Lumeya a assuré que le Document ainsi validé sera officiellement remis par une forte délégation des participants au chef de l’État, Joseph Kabila.

A la clôture des travaux, apprend-t-on de notre source, il a promis que cela se fera sans sacrifier les fondamentaux qui ont fait l’objet du consensus au cours des débats. Il n’a pas manqué d’annoncer une bonne nouvelle pour les géomètres congolais. Dans le cadre de la politique de la modernité prônée par le président Joseph Kabila, l’Université de Pennsylvanie, aux USA, a accepté de former avant la fin de cette année, 15 cadres formateurs des agents des Affaires Foncières dans la nouvelle technique de fabrication et utilisation des drones dans l’élaboration de la cartographie et numérisation foncières aux fins d’éradiquer les conflits fonciers tant décriés. Ainsi, il a salué le travail des partenaires internationaux tels que l’ONU Habitat, la Coopération Suisse, le gouvernement Norvégien et les autres.

JMNK

