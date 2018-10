Adolphe Domínguez candidat député national à Lukunga

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Décidément, le clan Wenge se vide continuellement de ses substances artistiques avérées au profit de la politique, une école où, dans l’entendent du Congolais lambda, on y entre pour se faire de l’argent facile.

A l’exception de quelques têtes qui ne trouvent pas mieux de casser avec le royaume d’Orphée, la quasi-totalité de meneurs de ce clan ont démontré qu’ils en avaient marre de rester dans ce juron où on se jette facilement de peaux de bananes, il fallait aller chercher ailleurs.

Sur cette liste se classe aussi en bonne position le très bouillant Elongo Lodi Ebondja Adolphe, bien connu sous ses nombreux noms de scène : Tata mobitch, Chouchou de tout le monde, Adolph Domínguez, le patron de Wenge Tonya-Tonya, en dehors de sa candidature dans la province du Maniema, vient de postuler, cette fois-ci à Kinshasa comme député national dans la circonscription électorale de la Lukunga. Il est enregistré sous le n° 171 et promet avoir un projet de société très favorable pour l’avenir du peuple. Une fois à l’hémicycle, il assure qu’il apportera un nouveau son sur le développement de la nation. L’avenir nous réserve de nombreuses surprises. Attendons voir.

Kingunza Kikim Afri/Cp

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.